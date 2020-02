Vettel verwacht dat DAS-systeem lastig te implementeren is voor F1-teams

Sebastian Vettel sprak zich na afloop van de tweede testdag uit over het DAS-stuursysteem van Mercedes. De Ferrari-coureur verwacht dat het systeem legaal is, maar verwacht voor zowel coureurs als engineers hoofdbrekens gaat veroorzaken.

Mercedes werd donderdag het gesprek van de dag door de introductie van het Dual Axis System. Door aan het stuur te trekken kunnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het toespoor van de voorwielen veranderen, waardoor de banden beter op temperatuur blijven of sneller warm worden. Vettel verwacht dat het systeem legaal is, maar hij denkt dat ook dat het een lastig systeem is om te implementeren.

"Ik heb het gezien en we hebben er met de lunch over gesproken. Het ziet er natuurlijk interessant uit. Omdat ze ermee rijden, ga ik er vanuit dat het legaal is. Het heet echter een stuurwiel en niet een duw- en trekwiel. Ik weet ook niet of het werkt en het is nogal wat werk om het op de auto te krijgen. Ook verwacht ik niet dat het voor de coureurs zo makkelijk is als dat het lijkt om ermee te werken", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.

De wintertest van de Formule 1 wordt tegenwoordig uitgezonden via F1 TV Pro en Sky Sports en de auto's zijn daarom ook uitgerust met een onboardcamera. Vettel prijst zich daar gelukkig mee na de ontdekking van het Mercedes-systeem. "We kwamen er vlak voor de lunch achter en hebben daarna wat onboards bekeken. We hebben geluk dat die onboards er zijn, want anders waren we er misschien niet achter gekomen."

Vettel betwijfelt of de veiligheid in geding komt door de vondst en hij vergelijkt de situatie met die van de F-duct, die in 2010 haar intrede deed in de Formule 1. "Destijds reden we grote delen van de ronden met één hand. Dat was niet veilig, maar het was wel snel. Je doet uiteindelijk waartoe je gedwongen wordt, maar op dat vlak hebben we uiteindelijk nog de FIA die voor ons in de bres springt."