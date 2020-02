Pirelli selecteert ook voor Azerbeidzjan compounds C2, C3 en C4

Pirelli heeft bekend gemaakt welke bandencompounds het later dit jaar meeneemt naar de Grand Prix van Azerbeidzjan, de zevende Grand Prix van het aankomende seizoen.

Oorspronkelijk zou Bakoe de achtste Grand Prix van het seizoen organiseren, maar door het uitstellen van de Chinese Grand Prix schuift Azerbeidzjan een plekje op op de kalender. Het is de vijfde keer dat de Formule 1 in het land te gast is: in 2016 heette de race nog de Europese Grand Prix, maar een jaar later werd de naam al veranderd in de Azerbeidzjaanse Grand Prix.

Wat betreft de keuze voor de banden houdt Pirelli de lijn aan die het voor de eerste vier races van het seizoen (inclusief China) ook ingezet heeft. Ook in Bakoe worden dus de compounds C2, C3 en C4 gebruikt. Voor de Grands Prix in Nederland, Spanje en Monaco moet Pirelli de keuzes nog naar buiten brengen.

Overzicht geselecteerde compounds 2020

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5 Australië X X X Bahrein X X X Vietnam X X X China* X X X Nederland Spanje Monaco Azerbeidzjan X X X

* Grand Prix van China uitgesteld vanwege coronavirus