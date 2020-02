Aantal concurrenten niet blij met 'Mercedes-kopie' van Racing Point

Bij het zien van de nieuwe Racing Point RP20 fronsten er een groot aantal wenkbrauwen in de paddock in Barcelona. Nu blijkt dat een aantal teams niet blij zijn dat het Canadese team een 'kopie' gebouwd heeft van de Mercedes waarmee Lewis Hamilton afgelopen jaar wereldkampioen werd.

Maandag presenteerde Racing Point de nieuwe bolide nog in het Oostenrijkse Mondsee, waarbij het vooral ging over de kleurstelling. Twee dagen later gaat het gesprek vooral over de aerodynamica, en met name de gelijkenissen die de bolide vertoont met de Mercedes W10. Volgens Auto Motor und Sport hebben een aantal teams, waarvan de namen niet genoemd worden, geïrriteerd gereageerd op de nieuwe bolide.

Racing Point had al een technische samenwerking met Mercedes en sinds halverwege 2019 maakt het team ook gebruik van de windtunnel-faciliteiten van Mercedes. Bovendien worden er motoren, versnellingsbakken en wielophangingen afgenomen bij de Duitse fabrikant, maar met de RP20 lijkt het daar niet bij gebleven te zijn.

De gelijkenissen beginnen al bij de voorvleugel en neus, die een één-op-één kopie lijken te zijn van de Mercedes van vorig jaar. Daarnaast is ook het ontwerp van de deflectoren rond de voorkant van de sidepod erg geïnspireerd op die van de W10 van de regerend kampioen. Dat is meerdere concurrerende teams dus ook opgevallen en zij klagen volgens Auto Motor und Sport over de bolide van Lance Stroll en Sergio Perez.

Green verdedigt samenwerking met Mercedes

Technisch directeur Andrew Green van Racing Point staat echter vierkant achter de relatie van zijn team met Mercedes. "We werken sinds afgelopen mei in de windtunnel van Mercedes. De voor- en achterwielophanging komen rechtstreeks van de Mercedes uit 2019, en we beginnen nu pas met de ontwikkeling van de nieuwe auto voor 2021."

Tijdens de eerste testdag leek de gekozen strategie van Racing Point geen windeieren te leggen, voor zover er zo snel al conclusies te trekken zijn. Perez zat achter het stuur van de RP20 en noteerde de derde tijd van de dag. Hij gaf drie tienden toe op Lewis Hamilton en was nog geen tiende langzamer dan Valtteri Bottas, die beiden hun tijd in de nieuwe Mercedes W11 reden.