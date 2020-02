Het is bijna een half jaar geleden dat Juan Manuel Correa zwaar gewond raakte bij de zware crash in de Formule 2-race op Spa-Francorchamps, waarbij Anthoine Hubert het leven liet. De Ecuadoraans-Amerikaanse coureur heeft nu openhartig gesproken over zijn herstel.

In een interview met het YouTube-kanaal The Race vertelde Correa onder andere over de ernst van zijn verwondingen. Daar waar zijn linkerbeen 'slechts' een normale breuk opliep tijdens de enorme crash op Spa, werd er na de crash liefst 7 centimeter van zijn scheenbeen verwijderd. Ook brak Correa twee rugwervels en verloor hij in de nasleep van het ongeluk zo'n 30 kilogram aan lichaamsgewicht.

Inmiddels gaat het echter alweer een stuk beter met Correa, die 'zo'n 80 procent' van zijn kracht weer terug heeft. Ook heeft de coureur voor thuis een simulator aangeschaft, zodat hij met zijn linkerbeen alweer kan trainen voor een toekomst in de racerij. Want zoals Correa in onderstaande video aangeeft, is dat zijn uiteindelijke doel: een terugkeer in de Formule 2