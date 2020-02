Scuderia AlphaTauri onthult AT01 met een donkerblauw en witte livery

De eerste bolide van Scuderia AlphaTauri is zojuist gepresenteerd. Na een modeshow voor de nieuwe collectie van het modemerk de AT01, die een opvallende donkerblauw met witte kleurstelling heeft.

Voorafgaand aan de presentatie was het eigenlijk al duidelijk dat er, behalve een nieuwe bolide, ook een geheel nieuwe kleurstelling gepresenteerd ging worden. Na 2019 werd er afscheid genomen van de teamnaam Scuderia Toro Rosso en dat is dus AlphaTauri geworden. Qua kleurstelling is er afscheid genomen van het glanzende blauw van de afgelopen twee seizoenen: in 2020 is de AT01 voor de helft donkerblauw, terwijl de andere helft wit is. Net als bij Red Bull Racing, Ferrari en McLaren is er gekozen voor een matte afwerking.

Qua aerodynamica lijkt de AT01 in grote lijnen een doorontwikkeling te zijn van haar voorganger, de STR14. Bij de voorvleugel is wederom gekozen voor het outwash-concept, met flaps die richting de end plates naar beneden lopen. Verder naar achteren valt op dat de bargeboards een update hebben gehad, evenals de deflectoren voor de sidepods.

Grotere veranderingen zijn te vinden bij de sidepods. De openingen aan de voorzijde zijn kleiner geworden en van vorm veranderd, waarmee het team het concept van grote broer Red Bull Racing lijkt te volgen. Ook bovenop de voorkant van de sidepod zit nu aan beide kanten een extra opening. Wat ook opvalt, is dat de AT01 een stuk slanker oogt dan de STR14. Dat lijkt onderdeel te zijn van een algemene trend bij de teams, want de meesten presenteerden tot nu toe een auto die slanker is dan de voorganger.

Wat tevens opvalt, is dat de AT01 wel wat weg heeft van de Red Bull RB15, waarmee Max Verstappen vorig seizoen drie races wist te winnen. Geheel verwonderlijk is dat ook niet, want via Red Bull Technologies kunnen Red Bull Racing en AlphaTauri de non-listed parts uitwisselen. Ook werken beide teams samen met dezelfde motorleverancier, Honda.

Veel veranderingen dus aan de bolide en de kleurstelling bij AlphaTauri, maar qua coureurs blijft alles voor nu bij hetzelfde voor het team. Daniil Kvyat en Pierre Gasly beëindigden het seizoen bij Toro Rosso en beginnen namens AlphaTauri in Australië aan het nieuwe seizoen. Ook teambaas Franz Tost is gebleven.