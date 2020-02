Daniel Ricciardo introduceerde de wereld van de Formule 1 na zijn zege in Maleisië in 2016 aan een wel erg opvallende manier van het vieren van een overwinning. De in Perth geboren Australiër deed namelijk een 'shoey'. Men giet dan champagne of bier in een schoen en drinkt daaruit. In dienst van Red Bull Racing mocht hij verschillende keren een shoey ten tonele brengen, maar de resultaten met zijn huidige team Renault gaven daar nog weinig kansen voor. Ricciardo vertelt in onderstaande video wat zijn favoriete shoey moment is: