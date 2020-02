Juan Manuel Correa teleurgesteld in de FIA: "De samenvatting roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft"

Juan Manuel Correa raakte eind augustus zwaargewond bij de horrorcrash, die zoals helaas bekend, voor collega-coureur Anthoine Hubert fataal werd. Correa werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij streed voor zijn leven. Eind januari beklaagde de 20-jarige Amerikaan, die nog steeds de gevolgen ondervindt van de ernstige blessures die hij opliep aan zijn rechterbeen, zich al dat geen enkele FIA-official naar hem omkeek in de nasleep van het ongeval.

De coureur die voor zijn leven vocht, liet op Instagram weten niet tevreden te zijn over de uitkomst van het onderzoek, dat de FIA naar aanleiding van het ongeval uitvoerde. In een verklaring informeerde de autosportbond dat er "geen enkele specifieke oorzaak" was voor de opeenvolging van "complexe" gebeurtenissen en voegde eraan toe dat er "geen bewijs is dat iemand niet correct heeft gereageerd op de omstandigheden.”

Instagram de uitlaatklep

De 20-jarige coureur was het niet eens met die uitspraken en dat liet hij in niet mis te verstane bewoordingen weten bij een foto op het social media-platform Instagram: "De FIA heeft meer dan vijf maanden besteed aan het uitvoeren van dit onderzoek, maar voor mij roept de samenvatting meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.”

"Bovendien vind ik het verrassend dat het volledige ongevalsrapport niet beschikbaar is gesteld aan mij, zodat ik een beter begrip heb van de conclusies van de FIA. Ik zal blijven samenwerken met mijn juridische team om een kopie van het volledige ongevalsrapport te krijgen. Ik hoop in staat te zijn om verder commentaar te geven zodra het rapport beschikbaar is gesteld en wanneer ik een duidelijker inzicht heb in de conclusies van de FIA en de veiligheidsverbeteringen die het van plan is te realiseren."