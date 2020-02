Correa: "Samenvatting onderzoek FIA roept meer vragen op dan het beantwoordt"

Juan Manuel Correa heeft verrast gereageerd op de bevindingen van de FIA in het onderzoek naar het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps, waar de Ecuadoraanse Amerikaan zelf ernstig gewond bij raakte.

Eind augustus 2019 ging het verschrikkelijk mis bij de hoofdrace van de Formule 2 op Spa-Francorchamps. Na een crash van Giuliano Alesi klapte Hubert hard de bandenstapels in bij een poging om de brokstukken van Alesi te ontwijken. Dat lukte Correa niet: hij reed over de brokstukken en reed vervolgens stuurloos tegen de zijkant van Hubert aan. De Fransman overleefde die crash niet.

Correa overleefde wel, maar hij liep zeer zware verwondingen op aan zijn benen. Later werd hij vanwege longproblemen ook in een kunstmatig coma gebracht. De FIA presenteerde vrijdag de conclusies van haar onderzoek naar de crash, maar dat stemt Correa nog niet tevreden. "De FIA heeft meer dan vijf maanden gedaan over dit onderzoek, maar voor mij levert de samenvatting meer vragen op dan dat het antwoorden geeft", zegt hij op social media.

Geen inzicht in het volledige onderzoek

Wat Correa vooral lijkt te steken, is dat hij geen inzage heeft gekregen in het volledige rapport. Daardoor krijgt hij naar eigen zeggen niet genoeg inzicht in waarom de FIA tot haar uiteindelijke conclusies is gekomen. Bovendien vind ik het verrassend dat ik geen inzage heb in het volledige rapport, zodat ik misschien een duidelijker beeld krijg van de conclusies die de FIA bereikt heeft."

"Ik blijf er met mijn juridische team aan werken om een kopie van het volledige rapport van het incident te verkrijgen. Ik hoop in een positie te zijn dat ik verder commentaar kan geven zodra het rapport beschikbaar gemaakt is, ik een duidelijker inzicht heb in de conclusies die de FIA bereikt heeft en de verbeteringen van de veiligheid die ze door willen voeren."

Eind januari toonde Correa zich ook al zeer kritisch op de FIA. Destijds vertelde de 20-jarige coureur, die nog altijd aan het herstellen is van de verwondingen die hij opliep bij de crash, dat 'niemand van de FIA' aandacht aan hem schonk in de dagen na de crash.