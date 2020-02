Honda heeft afscheid genomen van turbo-partner IHI

Honda is voorafgaand aan het seizoen 2020 een belangrijke technologiepartner kwijtgeraakt. Het gaat om IHI, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van turbo's.

De samenwerking tussen Honda en IHI werd begin 2018 afgetrapt. De Japanse motorleverancier had op dat moment drie lastige jaren bij McLaren achter de rug, waar zowel de prestaties van de krachtbron als de betrouwbaarheid ervan fors bij de verwachtingen achterbleven. Honda vond in Toro Rosso echter een nieuwe partner, waarmee vanaf de start van 2018 werd samengewerkt.

Tegelijkertijd ging Honda een samenwerking aan met IHI, dat zich specialiseert in het ontwikkelen van turbo's. Samen werkten de bedrijven aan het verbeteren van de prestaties van de turbo, maar bovenal het verbeteren van de betrouwbaarheid ervan. In dat doel is men geslaagd, want in 2019 was geen enkele uitvalbeurt van een Toro Rosso- of Red Bull-coureur te wijten aan een defect met de turbo.

In 2018 tekende Honda een tweejarige overeenkomst met IHI, dus bij de jaarwisseling kwam de samenwerking tot een einde. Het Japanse Formula-Web.jp weet nu te melden dat die overeenkomst niet verlengd wordt. IHI is ook op de website van de F1-afdeling van Honda nu verdwenen van de lijst met partners. Het is nog onduidelijk of Honda een nieuwe technologische partner in de arm genomen heeft voor de ontwikkeling van de turbo, of dat de Japanners dat nu zelf doen.