Red Bull prijst Honda: "Geen enkele keer technische mankementen gehad in 2019"

Red Bull Racing maakte afgelopen jaar de overstap van Renault naar Honda. Het huwelijk tussen het Oostenrijkse team en de Franse motorleverancier was al langere tijd slecht te noemen waarbij beide kampen met modder gooiden. Het kwam tot scheiding en beide partijen waren dolblij van elkaar af te zijn.

Het nieuwe tijdperk met Honda verloopt tot nu toe geheel volgens verwachting, zo stelt Helmut Marko. De Oostenrijker gaf een lang interview met Motorsport Total en vertelde zeer tevreden te zijn over de samenwerking met Honda.

Geen technische defecten met Honda

De Red Bull-adviseur zegt dat met de Honda-motor er vorig jaar geen enkel technisch mankement is geweest: "Het was heel positief dat we in 2019 geen enkele keer te maken hebben gekregen met technische defecten aan de motor. Hiervoor moeten we een groot compliment maken aan Honda. We hebben weliswaar vaker van motor gewisseld maar dat had niks te maken met de betrouwbaarheid. Dit was omdat de nieuwe motor verder was ontwikkeld en betere prestaties leverden."

"De samenwerking met Honda verliep vanaf de eerste dag al soepel en is eigenlijk alleen maar beter geworden. Ze hebben precies geleverd wat ze vooraf beloofd hadden. Het was mogelijk geweest om vijf zeges te halen, maar het werden er drie. Op het gebied van het chassis hadden we problemen die vooral veroorzaakt werden door de aangepaste voorvleugel."