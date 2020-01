Pirelli: "F1-auto's worden in 2021 absoluut niet net zo langzaam als F2-bolides"

Pirelli gelooft niet dat de Formule 1-auto's vanaf 2021 amper sneller zullen zijn dan de bolides in de Formule 2. Dat vertelde Pirelli-baas Mario Isola in gesprek met RaceFans.

Racing Point-CEO Otmar Szafnauer uitte die zorg na de bekendmaking van de nieuwe reglementen. Ross Brawn verwierp die claim al door te stellen dat Racing Point het effect van de reglementswijzigingen niet zo uitgebreid onderzocht heeft als de concurrentie en ook Isola gelooft daar niets van. "Ik ben het er niet mee eens, omdat de huidige Formule 1-auto's tien tot 12 seconden per ronde sneller zijn dan een Formule 2-bolide."

Isola weet dat de auto's in de Formule 1 vanaf 2021 wel langzamer gaan worden door de aerodynamische ingrepen, die erop gericht zijn de downforce te verminderen en het makkelijker te maken voor de coureurs om duels uit te vechten. In de buurt van de Formule 2-auto's zullen ze echter niet komen. "De reglementen zijn niet ontworpen om snellere auto's te krijgen", verklaart Isola.

"Dat was het doel in 2017, maar niet in 2021. Het doel is heel anders, want er moeten auto's komen die racebaar zijn en inhalen en acties op de baan mogelijk maken, terwijl het downforceverlies bij het volgen van een auto verminderd wordt. Dat zijn allemaal positieve aspecten voor de Formule 1."

De auto's worden in 2021 ook zwaarder en samen met de vermindering van de downforce zal dat zorgen voor langzamere rondetijden, maar Isola denkt dat dit niet meer dan een aantal seconden gaat kosten. "Het kan een aantal seconden schelen, maar ze zullen niet langzamer worden dan de Formule 2. Als een F1-auto in 2021 twee of drie seconden langzamer is dan de huidige auto's maar we wel een betere show hebben, is er dan iemand die daar problemen mee heeft?"