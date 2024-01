Szafnauer staat open voor rol bij Andretti

Otmar Szafnauer zit sinds zijn exit bij Alpine vorig jaar zonder werk. Hij doet momenteel rustig aan, maar dat betekent niet dat hij een comeback in de Formule 1 uitsluit. Szafnauer staat open voor een opvallende baan, want hij zou het team van Andretti graag helpen.

Andretti doet er nog steeds alles aan om de Formule 1 te betreden. De Amerikanen werken samen met General Motors en ze hebben al groen licht ontvangen van de FIA. De FOM en de huidige teams zitten echter niet te wachten op de komst van een nieuwe renstal, dus Andretti moet hard werken. Ze staan niet stil, want ze zijn op de achtergrond al hard bezig met het project. Er staat bijvoorbeeld al een auto in de windtunnel.

Otmar Szafnauer vertrok afgelopen zomer bij het team van Alpine. De teambaas doet momenteel rustig aan, maar hij houdt de ontwikkelingen wel goed in de gaten. Een samenwerking met Andretti ziet hij dan ook wel zitten, in gesprek met Motor Sport Magazine legt hij dit uit: "Ik heb wat gesprekken gevoerd met Michael Andretti. Hij belde mij zelfs voordat ik naar Alpine vertrok. Ik zei tegen hem dat ik graag help. Maar ze moeten wel eerst de Formule 1 betreden, want hoe kan ik ze anders helpen? Als ze worden toegelaten, dan ben ik beschikbaar om gesprekken te voeren."