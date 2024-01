Ralf Schumacher ziet Szafnauer als ideale Haas-teambaas

Het team van Haas nam eerder deze maand afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg geen nieuw contract en teameigenaar Gene Haas verving hem door Ayao Komatsu. Ralf Schumacher denkt dat Haas beter kan kiezen voor iemand zoals Otmar Szafnauer.

Het team van Haas kende vorig jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal begon vol goede moed aan het seizoen, maar ze konden uiteindelijk geen vuist vormen in de strijd met de andere teams in het middenveld. Ze werden laatste in het constructeurskampioenschap en de updates werkten niet. Steiner mocht dus vertrekken en Gene Haas hoopt dat ze de resultaten nu kunnen verbeteren.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat Haas op zoek moet gaan naar een ervaren nieuwe teambaas. Hij is van mening dat ze niet voor Ayao Komatsu, maar voor Otmar Szafnauer moeten kiezen. Bij Formel1.de legt Schumacher zijn mening uit: "Otmar is bekend in de Formule 1 en hij heeft ook technische expertises. Hij zoekt ook altijd naar goede mensen, soms zelfs op universiteiten. Dat zijn dingen die echt in zijn voordeel spreken. Het feit dat hij nieuwe mensen kan aantrekken zodat ze stappen voorwaarts kunnen zetten, is een skill die Otmar beheerst."