Szafnauer onthult: Alpine stapte expres niet naar rechter in Piastri-zaak

Oscar Piastri maakte dit jaar namens het team van McLaren zijn debuut in de Formule 1. De jonge Australiër moest vechten voor dit stoeltje, want Alpine vond ook dat ze hem hadden vastgelegd. Otmar Szafnauer onthult nu dat ze de zaak expres niet voor de rechter hebben laten komen.

Piastri beheerste in de zomer van 2022 de headlines in de Formule 1-wereld. Hij fungeerde dat jaar als Alpine-reserve en de Franse renstal kondigde hem aan als de opvolger van Fernando Alonso voor 2023. Piastri ontkende dat contract op sociale media en toen begon er een slepende zaak. McLaren had hem namelijk ook gecontracteerd en na een onderzoek van de Contract Recognition Board van de FIA mocht Piastri naar de Britse renstal vertrekken.

Rechtbank

Otmar Szafnauer was op dat moment nog de teambaas van Alpine. Hij is nu niet meer verbonden aan het team en in een interview met Peter Windsor deelt Szafnauer meer informatie over de zaak: "De CRB-uitspraak viel de goede kant op voor Oscar en McLaren, maar dat was niet de enige test. Als we naar een Britse rechtbank waren gestapt, dan was de uitkomst heel anders geweest. Wij hadden het voor elkaar, Oscar niet. Vanuit het perspectief van de CRB was er een uitgang. Maar volgens de Engels wet zou het anders zijn gegaan."

Keuze

Alpine stapte echter niet naar de rechtbank. De Franse renstal besloot het hierbij te laten en Szafnauer geeft aan dat hij hier helemaal niets over te zeggen had: "We namen het besluit om niet verder te gaan met dit gevecht en alles zo te laten zoals het was. Dat was oké, het was geen keuze die ik had gemaakt. Deze keuze werd op dat moment voor mij gemaakt." Szafnauer deelt niet wie de keuze wel maakte."