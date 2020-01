Flavio Briatore keert niet terug in Formule 1: "Ik heb Ferrari twee keer afgewezen"

Flavio Briatore zal niet meer terugkeren in de Formule 1. De voormalig teambaas van Benetton/Renault stelt dat het onmogelijk is om voor een tweede keer de wil en motivatie op te brengen om succesvol te zijn als teambaas.

Tot september 2009 was Briatore de teambaas van Renault, dat daarvoor door het leven ging als Benetton. Op dat moment moest hij aftreden, nadat de Crashgate door de ontslagen Nelsinho Piquet aan het licht werd gebracht. Briatore verdween daardoor noodgedwongen uit de Formule 1. Hoewel zijn levenslange schorsing werd kwijtgescholden, heeft de Italiaan geen ambities meer om terug te keren in de Formule 1.

"Ik wil niet meer terugkeren in de Formule 1, omdat je eigenlijk maar één keer de motivatie en wil kan opbrengen voor zo'n project. Het is een trein die maar één keer langskomt en dan moet je er alles aan doen om er zoveel mogelijk uit te halen", vertelde Briatore. "Ik sliep in mijn F1-tijd zelfs in de fabriek. Ik had een slaapkamer naast mijn kantoor om zo min mogelijk tijd te verliezen."

Zijn gehele Formule 1-loopbaan was Briatore de teambaas van Team Enstone, dat eerst als Benetton en later als Renault door het leven ging. Meermaals heeft de inmiddels 69-jarige Italiaan aanbiedingen van andere teams gekregen om terug te keren in de Formule 1, maar daar is hij dus niet op ingegaan. Er is één team dat hij zelfs twee keer afgewezen heeft.

"Of ik naar Ferrari wil?", herhaalt Briatore de vraag van Autosprint. "Nee, bedankt. Ik heb ze in het verleden al twee keer afgewezen. Ook heb ik bij twee andere teams, die momenteel op de grid staan, een afwijzend antwoord gegeven toen ik de vraag kreeg of ik een rol op me wilde nemen."