McLaren doet laatste zet in herstructurering na vertrek chef aerodynamica

McLaren's aero-chef Guillaume Cattelani heeft het team verlaten en zal naar verluidt verhuizen naar het Amerikaanse Haas, dat ook actief is in de Formule 1, of Dallara.

Met de komst van de Duitser Andreas Seidl, de nieuwe teambaas van McLaren en opvolger van Eric Boullier, ging het herstructureringsproces bij McLaren richting de laatste fase. Het team maakt nu de laatste wisseling in verband met het vertrek van hoofd aerodynamica Cattelani. Hij heeft nu een verplichte gardening leave, die ongeveer zes maanden zal bedragen. Wel hangt de precieze duur af van de onderhandelingen met McLaren. Het is echter waarschijnlijk dat Cattelani zich vóór de overgangsperiode van zes maanden al bij zijn nieuwe team zal voegen.

Volgens de laatste informatie zal Cattelani begin 2020 in dienst gaan bij Haas of Dallara. Het is nog niet precies bekend welke positie en wanneer hij gaat beginnen. "In principe bespreken we geen personeelskwesties met de pers”, vertelde de Haas-woordvoerder aan Motorsport.com. Hij weigerde een verdere verklaring af te leggen.

Van 2004 tot 2006 was Cattelani de aerodynamische consultant van Dallara, dat tegenwoordig de chassispartner van Haas is. Cattelani werkte tussen vervolgens aan het Le Mans-project van Peugeot, voor hij in 2012 naar Lotus verkaste. De exacte reden voor het vertrek van Cattelani is onbekend, maar er wordt verondersteld dat hij het team op verzoek van Seidl heeft verlaten.