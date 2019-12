'Lewis Hamilton en Toto Wolff hebben Ferrari-geruchten zelf de wereld in gebracht'

Lewis Hamilton werd rond de afsluiting van het seizoen 2019 in verband gebracht met een overgang naar Ferrari in 2021. Volgens de voormalige woordvoerder van de Scuderia heeft de Brit deze geruchten zelf de wereld in geholpen.

Tijdens het laatste Grand Prix-weekend van 2019 in Abu Dhabi was een van de gespreksonderwerpen in de paddock de geruchten dat Hamilton open zou staan voor een overgang naar Ferrari in 2021. Het contract van de Brit bij Mercedes loopt eind 2020, terwijl er bij Ferrari een opening komt door het aflopende contract van Sebastian Vettel.

Hamilton zou volgens La Gazzetta dello Sport al twee gesprekken gevoerd hebben met Ferrari-voorzitter John Elkann over een mogelijke overstap, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat hij het zou begrijpen als Hamilton voor 2021 om zich heen kijkt. Tegenover Formula Passion vertelde voormalig Ferrari-perschef Alberto Antonini dat de geruchten mogelijk door Hamilton zelf de wereld in zijn gebracht.

"Als je een meeting geheim wil houden, dan lukt dat meestal. Dus als er geruchten zijn van niet een, maar twee contactmomenten tussen Elkann en Hamilton, dan hoor je dat omdat iemand er belang bij heeft dat het naar buiten komt." Antonini sluit uit dat het verhaal bij Ferrari vandaan komt. "Het was absoluut niet Ferrari, aangezien het management dit jaar genoeg heeft moeten jongleren."

"Zij hebben nog een jaar voor zich met dezelfde coureurs, dus het lijkt niet goed voor de stabiliteit om geruchten te lekken over interesse in Hamilton. Het gerucht komt waarschijnlijk van iemand die daar belang bij heeft. Sommigen zullen denken dat het voor Lewis een manier is om de biedingsoorlog voor een contractverlenging bij Mercedes is. Ik zie het eerder als een manier voor Lewis en Toto om hun bazen in Stuttgart te overtuigen om de Formule 1-kraan niet dicht te draaien."