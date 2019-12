Gazprom mogelijk nieuwe hoofdsponsor Renault of Alpha Tauri

Gazprom lijkt van plan om als (hoofd)sponsor de Formule 1 te betreden. Bronnen meldden aan GPToday.net dat het Russische staatsolie- en gasbedrijf in gesprek is met Scuderia Toro Rosso (vanaf volgend seizoen Alpha Tauri) en Renault. Ook zou het bedrijf een aantal Grands Prix willen sponsoren als hoofdsponsor.

Gazprom in de F1

Gazprom is het grootste oliebedrijf van Rusland en een van de grootste aardgasbedrijven ter wereld. Gezien de huidige ontwikkelingen van de sport op het gebied van duurzaamheid en de brandstoffen is het bedrijf geïnteresseerd in een stap naar de Formule 1. Eerder was Gazprom in 2002 en 2003 een sponsor van Minardi, waarna het bedrijf weer uit de sport vertrok. Nu de Formule 1 de sport groener wil maken en het biologische aandeel in de brandstof wil vergroten, is de interesse voor een terugkeer gewekt.

Hoofdsponsor van Renault of Alpha Tauri

Alpha Tauri en Renault lijken logische plekken voor Russische sponsoren die de Formule 1 willen betreden. De enige actieve Rus in de Formule 1 op dit moment is Daniil Kvyat, die in 2020 nog een seizoen in actie komt bij Alpha Tauri. Landgenoot Sergey Sirotkin, die in 2018 nog namens Williams in de Formule 1 reed, is als reservecoureur verbonden aan Renault, wat beide teams dus een aantrekkelijke optie maakt voor Russische bedrijven en dus ook voor Gazprom. Een eventuele deal zou voor een periode van 4 jaar zijn ter waarde van 35 miljoen euro per jaar.

Williams mogelijk andere optie

Een andere bron wist GPToday.net echter te vertellen dat ook Williams een optie is voor Gazprom. Zoals gezegd had het team uit Grove in 2018 met Sirotkin een Russische coureur in dienst. Het team heeft via de Rus contact op kunnen doen met Russische bedrijven, waaronder het grote olie- en gasbedrijf. Gazprom zou namelijk in eerste instantie Grands Prix willen gaan sponsoren, net als Heineken dat nu bijvoorbeeld doet.

Strategie Gazprom

Een van de races die het daarvoor op het oog heeft, is de thuisrace van de sponsor in het Russische Sochi. Verdere sponsoring van races zou op voor Gazprom strategische locaties gebeuren. Het hele verhaal hangt volgens de bron af van de aanleg van de tweede Nord Stream-gaspijplijn. Mocht deze tweede pijplijn van Rusland door de Baltische Zee naar Duitsland er komen, dan zou Gazprom interesse hebben in toetreding in de Formule 1.