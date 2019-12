Hülkenberg ontsnapt aan straf voor hinderen Albon tijdens derde vrije training

Nico Hülkenberg is aan een straf ontsnapt na afloop van de derde vrije training. De Renault-coureur werd vrijgesproken van het hinderen van Alexander Albon, mede omdat het team hem wel gewaarschuwd had voor de twee Mercedessen.

Albon was bezig met een snelle ronde toen hij gedwongen werd om in de aanloop naar bocht 17 uit te wijken naar de uitloopstrook, omdat Hülkenberg langzaam op de ideale lijn reed. De stewards beoordeelden dat de Duitser niet door zijn team werd geïnformeerd dat Albon in een snelle ronde was. Daarom werd besloten om geen straf uit te delen aan de coureur die waarschijnlijk zijn laatste Grand Prix rijdt.

"De stewards zagen dat Albon gehinderd werd door Hülkenberg voor bocht 17. Hülkenberg werd door zijn team gevraagd vaart te minderen en een gat op te bouwen. Hij werd geïnformeerd over de twee Mercedes-auto's achter hem. Hij kreeg echter niets te horen over Albon in zijn snelle ronde. Hij reed op de racelijn naar bocht 17 toe, maar deed dat langzaam. Dat leidde tot een situatie waarbij Albon uit moest wijken door de uitloopstrook op te sturen."

"Renault had duidelijk stappen moeten ondernemen om Hülkenberg bewust te maken van de snelle aankomst van Albon, maar dat deed het team niet. Zonder uitloopstrook had de situatie mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor een of beide coureurs. Dat gezegd hebbende droeg de aanwezigheid van de twee Mercedessen tussen Hülkenberg en Albon bij aan het incident. Daarom hebben we besloten geen actie te ondernemen."