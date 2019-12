De trend is geleidelijk geweest, maar wel waarneembaar: door de jaren heeft Red Bull Racing belangrijke elementen bij McLaren weggelokt, om ze vervolgens tot grotere hoogte te laten reiken dan bij hun voormalige team, zeker in de afgelopen jaren.

Het begon met het aantrekken van Adrian Newey, mogelijk de gouden standaard onder de huidige technisch directeuren. Dat ging verder met het binnenhalen van TAG Heuer en ExxonMobil, die lang partners waren van McLaren. Voor dit jaar kondigde Red Bull Racing de wissel van Renault-motoren naar Honda-krachtbronnen aan, die door de voormalige bazen van McLaren bespot werden – terwijl het team uit Woking de omgekeerde weg bewandelde.

De conclusie? Daar waar McLaren slechts een titel pakte sinds het vertrek van Newey in 2006, scoorde Red Bull vier dubbele titels op rij (2010-2013). Terwijl beide commerciële partners in de afgelopen vier jaar op verschillende winnende Red Bulls stonden, heeft McLaren sinds 2013 geen race meer gewonnen.

Nadat McLaren haar hoop in Honda – haar legendarische motorpartner tussen 1988 en 1992 – verloor, beloonde Red Bull het Japanse bedrijf met ten tijde van dit interview twee zeges tijdens het eerste jaar van de samenwerking – de zege in Brazilië lag nog voor ons.

Voeg daar twee pole positions (‘op de baan’, waarmee Christian Horner refereert naar de straf van Max Verstappen in Mexico) en zes podia aan toe, en het is duidelijk dat Red Bull enorm geprofiteerd heeft van McLaren’s switch.

Progressie Honda 'indrukwekkend'

Toch gelooft Horner dat er in 2020 meer aan zit te komen. Hij vertelde GPToday.net in een exclusief interview: “In het algemeen denk ik dat er dit jaar veel positieve punten zijn. Het zou hoe dan ook een overgangsjaar worden met de nieuwe motorleverancier.”

“We zitten dichterbij dan twaalf maanden geleden. Met de stabiliteit van de reglementen komende winter, denk ik dat we uit dit jaar veel lessen kunnen trekken voor de auto van volgend jaar.”

Natuurlijk profiteerde het team door zusterteam Toro Rosso in te zetten als proefkonijn in 2018, wat Red Bull Technologies – de overkoepelende engineeringsleverancier van beide teams – waardevolle ervaring en data opleverde. Het is echter duidelijk dat het natuurlijker voelde tussen de verschillende Red Bull-elementen en Honda, wat leek te ontbreken bij het vorige team.

“In 2018 werd alle technologie voor de versnellingsbak en aandrijving geleverd door Red Bull Technology. Dat was dus een zeer goede fundering voor dit jaar”, legt Horner uit. “Ik moet wel zeggen dat werken met Honda zorgt voor een frisse wind.”

“Ze hebben dezelfde visie en ambities die wij als team hebben. Hun progressie is indrukwekkend, zowel qua betrouwbaarheid als qua prestaties. Dus ja, in het algemeen is het alleen positief geweest.”

Horner vreest vertrek Honda niet

Het dreigende gevaar is natuurlijk het feit dat Honda tot eind 2020 verbonden is aan de F1 – en daardoor ook aan Red Bull. De vrees is dat de fabrikant de F1 gaat verlaten als onderdeel van haar enorme toewijding aan ‘groene’ technologie. Tijdens de recente autobeurs in Tokio refereerde CEO Takahiro Hachigo tijdens zijn toespraak een keer naar ‘sport’ – als onderdeel van ‘transport’…

Maakt Horner zich zorgen dat een vertrek van Honda ze in de problemen brengt? Noch Ferrari, noch Mercedes zal waarschijnlijk staan te springen om de kans dat ze verslagen kunnen worden door een ontwerp van Newey met hun eigen motoren. Dat laat een optie over, waarmee Red Bull een lastige relatie had…

“Ten eerste heeft volgens mij niemand een contract voor na 2020 [Onjuist: voor ons interview, afgenomen in Austin tijdens de Amerikaanse Grand Prix, hebben Mercedes en McLaren een deal aangekondigd over het leveren van motoren in 2021, terwijl eerder vandaag bekend werd dat Honda in 2021 bij Red Bull blijft.]

“Maar op dit moment is het natuurlijk een zaak van het bekijken van de overeenkomsten voor 2021 en daarna. Ik weet ook zeker dat Honda alles in haar overweging meeneemt voor ze hun besluit voor de toekomst maken. Ze halen echter veel moet uit de progressie die er tot op heden geboekt is”, zegt hij, voordat hij op dezelfde voorzichtige manier verdergaat.

“Honda is een enorm bedrijf en de F1 is al vele jaren onderdeel geweest van hun DNA, maar ze nemen hun eigen besluiten wat betreft hun activiteiten. Red Bull en Honda passen goed bij elkaar en ik denk dat beide partijen tot nu toe van de samenwerking genoten hebben.”

Vanaf 2021 nauwere samenwerking Toro Rosso en Red Bull

Wat vaak vergeten wordt in de F1-wereld, is dat Red Bull al succesvolle samenwerkingen met Honda heeft in andere motorsportklassen als de MotoGP en de motorcross. Ze hebben dus invloed die andere partijen niet hebben. Dat gezegd hebbende zijn de veranderende reglementen voor 2021 nog een andere stap waar rekening mee gehouden moet worden.

Hoe kijkt de Red Bull F1-groep als geheel hier tegenaan? Zal het in het algemeen een positief of negatief effect hebben?

“De veranderingen zullen er juist voor zorgen dat samenwerkingen uitgebouwd worden. Het delen van windtunnels is iets wat aangemoedigd wordt, dus dat zullen we natuurlijk vanaf 2021 ook gaan doen.”

“In de verschillende elementen van de vijf groepen met onderdelen kan een team een fabrikant of leverancier van onderdelen zijn. Er is dus een verstandige balans die in het voordeel van beide teams is.”

Hoewel Red Bull en Toro Rosso in het verleden ook componenten deelden, was dat nooit van het niveau van Ferrari en Haas of zelfs Mercedes en Racing Point. Zal die aanpak in de toekomst veranderen, vooral omdat dergelijke schaalvoordelen aangemoedigd worden door de reglementen van 2021?

“De zaken die de reglementen ons toestaan om te leveren, zullen geleverd worden”, zegt Horner. “De samenwerking zal denk ik uitbreiden, omdat Toro Rosso de beste windtunnel gaat gebruiken, evenals andere tools, services en componenten die wij ze mogen leveren.”

Dan speelt ook nog de Brexit, wat absoluut een impact zal hebben op dergelijke uitwisseling van componenten en faciliteiten. Red Bull heeft haar basis namelijk in Milton Keynes en Toro Rosso opereert vanuit het Italiaanse Faenza, hoewel het wel een aerodynamische basis heeft in het Britse Bedford.

“Niemand weet momenteel volgens mij het effect van de Brexit, terwijl men zoveel tijd spendeert aan zich zorgen maken over de Brexit. Zodra we weten hoe het zal gaan, dan zullen we in actie komen”, is zijn logische reactie.

2019 goed jaar voor Red Bull qua sponsoren

Toen Red Bull in 2005 Jaguar Racing in handen kreeg, was het grote plan om het team vooral als Red Bull in de markt te zetten, maar om het team wel zo te commercialiseren dat het zichzelf in leven kan houden. Hoewel Red Bull in 2018 voor ongeveer 65 miljoen dollar in het team stopte, stegen de inkomsten uit sponsoring recent met zo’n 20 miljoen dollar tot 120 miljoen, met betaling in goederen en diensten inbegrepen.

Er wordt gezegd dat Honda ook bijdraagt, waardoor het budget van het team is gegroeid, terwijl Red Bull’s injectie 65 miljoen dollar blijft. Horner omschrijft dat als ‘goedkoop’ voor de hoeveelheid zichtbaarheid die het geniet.

“2019 is ons beste jaar geweest”, geeft hij toe. Hij wijst daarbij naar titelsponsor Aston Martin, ExxonMobil, AT&T, Honda, HPE (datacentra) en Siemens als grote bijdragers, voordat hij toevoegt: “Het aantal partners is gegroeid met TAG Heuer, Citrix; er zijn nu meerdere partners.”

'Verstappen heeft in 2019 verantwoordelijkheid genomen'

Het gesprek schakelt over op coureurs: in een andere discussie bevestigde Red Bull F1 consultant Helmut Marko dat alle vier coureurs blijven, met Verstappen die bij Red Bull blijft en de anderen – Pierre Gasly, die recent terug wisselde naar Toro Rosso; Alex Albon, in plaats van de Fransman gepromoveerd; en Daniil Kvyat, die eerder al wisselde tussen de teams – die later horen waar ze in 2020 zitten.

Vervolgens werd de aankondiging gedaan, met Albon naast de Nederlander in 2020, en de overige twee die bij hun huidige team blijven. Dat gezegd hebbende was het op basis van Horners commentaar in Austin geen verrassing dat Albon bevestigd werd door de grote broer, vooral als er met betrekking tot Verstappen gesproken werd, die ondanks zijn 21-jarige leeftijd de F1-leider van Red Bull is.

“Ik denk dat hij in de laatste fase van dit jaar als volwassen coureur een stap omhoog gezet heeft”, zegt Horner duidelijk vol bewondering – terwijl Verstappens ijzersterke overwinning in Brazilië nog voor hem ligt. “Volgens mij heeft hij het geweldig gedaan. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen en hij heeft dit jaar een aantal geweldige races gereden.”

“Hij zet vol druk op de ontwikkeling en de richting van ontwikkeling en zijn feedback is van exceptionele kwaliteit geweest.”

Is Max kampioenschapsmateriaal?

Twee woorden volstaan: “Zonder twijfel.”

Albon houdt zich 'goed' staande

En Alex? Hoe vergaat het hem na zijn snelle promotie naar het hoofdteam?

“Alex heeft zich laten gelden in de snelkookpan”, zegt hij. “Hij houdt zich prima staande tegenover Max,” waaraan hij toevoegt dat Albon “bruikbare data begint te leveren. We moeten Alex tijd geven, want je vergeet snel dat het zijn eerste jaar in de Formule 1 is. Hij begint echter meer en meer bij te dragen.”

De Britse Thai kwam een beetje als onbekende de F1 binnen, dus waar denkt Horner dat hij staat in zijn persoonlijke ontwikkeling?

“Dat is lastig te voorspellen”, zegt hij voordat hij zijn beoordeling geeft. “Als je dat ieder weekend aan het begin en aan het eind gaat bekijken, dan zal hij nog een hoop lessen gaan leren.”

“Het is een erg sterk eerste jaar voor hem. Hij heeft zich goed in gepast, hij werkt goed samen met het team en hij heeft op veel mensen indruk gemaakt.”

Is Albon echter topmateriaal in de F1? Gezien het aantal jongelingen die het Red Bull-programma gehad heeft, heeft Horner veel coureurs zien komen en gaan…

“Hij is absoluut Formule 1-materiaal, maar op dit moment weet ik niet hoe goed hij uiteindelijk zal zijn. Hij doet het op dit moment absoluut erg goed, en hij lijkt veel potentie te hebben.”

'Solide' fundering gelegd bij Red Bull voor toekomst

Ten slotte vraag ik Horner om Red Bull’s seizoen tot op heden te beoordelen.

“Qua operatie was het een lastig jaar met de huidige kalender, maar ik denk dat het een erg productief jaar was. We hebben met Honda een nieuwe technische partner omarmd, wat geleid heeft tot nauwe samenwerkingen met zowel Japan als Honda’s Europese basis in Milton Keynes. We hebben volgens mij de fundering voor een solide toekomst gelegd.”

“In fiscaal opzicht hebben we een algemene stijging van de kosten gezien door de aard van de reglementen en de inflatoire kosten die daarbij horen, evenals de extra activiteiten die erbij horen, extra onderdelen voor de extra races enzovoorts.”

Gezien de huidige pikorde in de F1 – grotendeels bepaald door een ongelijke inkomstenstructuur die de vorige commerciële rechtenhouder CVC Capital Partners introduceerde – is de derde positie, heel kort achter de twee teams met meer geld, Ferrari en Mercedes, de plek waar Red Bull momenteel staat.

Alleen het feit dat het team drie zeges pakte, geeft al aan dat het beter presteert dan eigenlijk kan. Dat kan door drie hoofdfactoren: een goed gefinancierde eenheid als team dat op de toppen van haar kunnen presteert, een motorleverancier die vastberaden is om tegenstanders hun ongelijk te bewijzen door haar vroegere reputatie eer aan te doen, en een jonge en extreem getalenteerde coureur die nietsontziend op de winst jaagt.

Wees dus niet verrast als Red Bull volgend jaar de laatste kampioenschappen van het huidige reglementaire tijdperk in de wacht sleept, want zo goed opereert het team nu.