Pierre Gasly hoopt tijdens seizoensfinale zijn team en zichzelf te belonen

Het Toro Rosso-team arriveert op het Yas Marina-circuit met het doel een goed weekend te draaien, omdat het momenteel dicht bij het Formule 1-team van Renault staat voor de vijfde positie in het constructeurskampioenschap terwijl Pierre Gasly ervoor gaat om als zesde te eindigen in het kampioenschap voor de coureurs, hoewel het niet gemakkelijk zal zijn omdat hij vecht met Carlos Sainz en Alexander Albon.

Pierre Gasly vertelt over zijn kansen en zijn doelen. "Het is de laatste race van het jaar, het is een speciaal weekend. Het wordt een heel belangrijk weekend voor ons, we willen als vijfde eindigen in het constructeurskampioenschap en ik van mijn kant wil als zesde eindigen in het wereldkampioenschap voor de coureurs."

Financieel heeft een betere positie ook veel invloed en daarom is die positie zeer belangrijk voor het Italiaanse team. "We willen het seizoen op de best mogelijke manier afmaken, want als vijfde eindigen helpt ons financieel en geeft ons ook veel vertrouwen voor het volgende seizoen. Ik denk dat Franz en het hele team enthousiast zullen zijn over alle verbeteringen die we dit jaar hebben ervaren, we zullen proberen ze dit weekend nog een laatste keer alles te geven."

Jammer dat seizoen voorbij is

Het zal de laatste race van het seizoen zijn in Abu Dhabi en dat is altijd een punt dat coureurs altijd heel erg jammer vinden. "Het is altijd jammer dat dit de laatste race van het seizoen is, omdat we drie en een halve maand niet meer zullen rijden. Op zondagavond weet ik dat het seizoen voorbij is."

Voor Pierre Gasly, die vorig weekend met Toro Rosso op het podium stond, is het circuit in de oliestaat niet onbekend. "Op Yas Marina Bay circuit heb ik het goed gedaan in de GP2 (nu Formule 2), maar in de Formule 1 heb ik niet veel geluk gehad. Het is een circuit dat ik leuk vind, vooral de laatste sector, die erg technisch is. Ik heb ook geweldige herinneringen, zoals ik hier in 2016 tot kampioen van GP2 ben uitgeroepen. Het wordt een leuke race, het wordt erg heet en we zullen alles moeten geven om een goed resultaat te bereiken."

Het team kan trots zijn op de prestaties met een derde en tweede plek in dit seizoen, wat heel goed is voor een middenmoot team. Ook Pierre Gasly zegt dat wat het resultaat ook is, hij altijd trots zal zijn. "Wat er zondag ook gebeurt, ik zal trots zijn op mezelf en het team, vooral sinds ik ben teruggekeerd naar Toro Rosso. Ik zal nooit het podium vergeten dat ik in Brazilië bereikte."

Genieten en hard werken

Na het seizoen zal de Fransman vooral tot rust gaan komen met zijn familie. "Ik zal tijd voor me vrienden en mezelf hebben nu het seizoen voorbij is, ik zal tijd kunnen doorbrengen met mijn familie en vrienden in Frankrijk. Natuurlijk ga ik me niet ontspannen, ik wil me blijven voorbereiden op de wintertests en op het seizoen 2020 in het algemeen. Het beste om te genieten van een goede vakantie is om hard te werken in Abu Dhabi en een goede beloning te behalen."