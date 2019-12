Lance Stroll: "Ik had bij Williams een vreselijk slechte auto"

Lance Stroll maakte zijn Formule 1-debuut bij het team van Williams in 2017. Zijn teampartner was toen Felipe Massa en de renstal uit Grove eindigde in het kampioenschap op de vijfde plaats in de ranglijst van de constructeurs. De jonge Canadees won vrij onverwacht een plaats op het podium met een spannende finish - in de chaotische Grand Prix van Azerbeidzjan. In 2018 ging het mis voor Williams, het team had geen competitieve auto wat ook te zien was in de resultaten.

De Canadees bereikte de Formule 1 dankzij het geld van zijn vader Lawrance Stroll, nu eigenaar van Racing Point met zijn investeerders, en iedereen verwachtte dat hij vooruitgang zou boeken in de resultaten die zijn vaardigheden zouden bevestigen. Dit is echter niet gebeurd. Ook dit jaar bij het betere Racing Point blijven de echte goede resultaten weg. "Ik verwachtte dat ik mezelf in het tweede Formule 1-seizoen zou verbeteren. Op papier was vooruitgang onzichtbaar omdat ik een vreselijke auto had. Ik weet echter dat ik verbeterd ben. Ik was in staat om het beste uit de bolide te halen", zo vertelde hij tegenover GPToday.net.

Volgend seizoen zal het beter gaan volgens Stroll

Dit jaar staat de coureur met nummer 18 op de vijftiende plaats in het klassement van de Formule 1-coureurs. Hij heeft slechts 21 punten. De Canadese coureur gelooft echter dat het seizoen 2020 veel beter voor hem zal zijn. "Een groot voordeel is om het volgende seizoen met hetzelfde team in dezelfde omgeving door te brengen. Ik zal deze vraag volgend jaar kunnen beantwoorden, maar het lijkt mij dat als ik weer op de best liggende circuits zou racen van Racing Point, ik veel beter ben. Ervaring in de F1 is cruciaal."

Lance Stroll krijgt volgend seizoen weer een kans naast de Mexicaan Sergio Perez en test na de Grand Prix van Abu Dhabi de nieuwe banden van Pirelli.