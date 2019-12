Pascal Wehrlein: "Formule 1-terugkeer in 2021 de beste mogelijkheid"

Pascal Wehrlein, die in 2015 DTM-kampioen werd, zegt dat het aantrekkelijk is om in 2021 terug te keren naar de Formule 1 na zijn tijd in 2016 en 2017 met Sauber in de koningsklasse, maar hij wil niet terugkeren naar de Formule 1 om achteraan te racen.

De Duits-Mauritiaans autocoureur, die zijn stoeltje verloor in de Formule 1, heeft het contract als ontwikkelingscoureur bij het Duitse Mercedes, die al jaren dominant zijn met Lewis Hamilton in hun wagen, geannuleerd en neemt nu deel aan nieuwe opkomende elektrische koningsklasse de Formule E.

Het gerucht gaat dat de ex Formule 1-coureur in 2021 terugkeert naar de Formule 1 met een nieuw Spaans Formule 1-team onder leiding van Adrian Campos. Pascal Wehrlein, nu de ontwikkelingscoureur van Ferrari, vertelde T-Online: "Formule 1 is natuurlijk altijd aantrekkelijk."

Geen zin om steeds als laatste te finishen

De coureur heeft geen zin in achteraan de grid te racen, maar wil racen met een team dat meestrijdt om iets. "Het moet een goede gelegenheid zijn. Ik wil niet achteraan racen. Dan zou ik liever niet terugkeren, in plaats van achteraan racen om alleen maar in de Formule 1 te kunnen rijden."

Wehrlein geeft echter toe dat 2021 de eerste beste mogelijkheid is om terug te keren naar de Formule 1. "Daarvoor is er nog genoeg tijd, zodat je alles kunt zien, horen en erover nadenken", zei de Duitser.