Lewis Hamilton verwacht geen dominantie van Mercedes in 2020

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die al aardig wat jaren voor het Britse team rijdt, wist dit jaar voor de vijfde keer in zes seizoenen het kampioenschap binnen te slepen. Samen met zijn teamgenoot Valtteri Bottas hebben zij ook het constructeurskampioenschap binnen gehaald.

Lewis zag tijdens de Braziliaanse Grand Prix een sterke motor van Honda en een goed rijdende Max Verstappen, wat veel bezorgdheid oplevert bij de zesvoudig wereldkampioen F1. De vooruitgang van de Formule 1-motor van Honda zal volgens Hamilton volgend seizoen een serieuze strijd opleveren tussen de drie fabrikanten Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Dit seizoen was Ferrari in het begin van het seizoen niet goed en ook nu nog niet voldoende. Hoewel Red Bull samen met Honda in het overgangsseizoen drie overwinningen binnensleepte, kon zowel het Italiaanse als het Oostenrijkse team Mercedes niet blijven uitdagen. Alleen Ferrari-rookie Charles Leclerc wist het na de zomerstop Mercedes even lastig te maken, Sebastian Vettel had meer moeite met de vinden goede racepace.

Tijdens de race had Lewis het lastig met Max Verstappen tijdens de Braziliaanse Grand Prix, maar ook in de laatste ronde kon Lewis de Toro Rosso van Pierre Gasly niet op snelheid voorbij. "Het is duidelijk dat Honda een grote stap heeft gezet en het is geweldig om zo'n sterke fabrikant te zien zoals ze nu zijn", aldus Lewis Hamilton.

Mercedes niet meer de enige in 2020

De Formule 1 wordt eigenlijk al jaren gedomineerd door Mercedes. Sinds het Hybride-tijdperk is de renstal uit Brackley onverslaanbaar, Ferrari en Red Bull wonnen soms een race maar Mercedes won bijna alles. Hierdoor vonden fans de Formule 1 'saai', maar met de komst van Honda en als de Ferrari-motor ook competitief wordt, dan kan het een aardig leuk 2020-seizoen worden.

Lewis Hamilton hoopt een keer op echte concurrentie en gokt dat het volgend jaar een leuk seizoen gaat worden. "Ik hoop dat volgend jaar een serieuze strijd gaat worden tussen misschien 3 of 4 teams. Dat de races echte serieuze wedstrijden worden. Dat zou geweldig zijn voor de F1."

Met het vierde team wordt het stijgende McLaren bedoeld door de Brit. Het team uit Woking beleefde slechte tijden met Honda, maar na de overstap naar Renault-motoren lijkt het team zijn weg te hebben gevonden.

Desondanks zal McLaren in 2021 overstappen naar Mercedes-motoren, wat naar verwachting een goed pakket gaat opleveren. De Mercedes-motor is zeer krachtig en het oranje team heeft nu al een goed chassis. Na jaren onderaan meegereden te hebben lijkt het team de goede weg te hebben gevonden.