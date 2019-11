Officieel: Carlos Sainz mag eerste podiumplaats definitief houden

Carlos Sainz mag zich definitief de nummer 3 van de Grand Prix van Brazilië noemen. De McLaren-coureur werd onderzocht voor het inzetten van DRS tijdens een gele vlag-situatie, maar is daarvan vrijgesproken.

Na een knotsgekke slotfase op Interlagos kwam Sainz als vierde coureur over de finish. In de laatste twee ronden hield hij op oude banden met moeite Kimi Raikkonen achter zich. De McLaren-coureur tekende daarmee al voor zijn beste resultaat in de Formule 1, maar na afloop van de race schoof hij door de tijdstraf van Lewis Hamilton nog een plaatsje op.

Daarmee pakte Sainz zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, hoewel hij door het late besluit van de FIA niet op het podium mocht verschijnen. Toch stonden er nog wat vraagtekens achter het resultaat, omdat hij ervan verdacht werd zijn DRS in de 54ste ronde gebruikt te hebben terwijl er met gele vlaggen gezwaaid werd. Sainz was een van liefst zes coureurs die de stewards daarvan verdachten.

Eerste podium voor McLaren sinds 2014

Ruim twee uur na afloop van de race kwam echter het verlossende woord dat Sainz zijn podiumplaats mag houden. De stewards hebben besloten de aantijgingen te laten vallen. Daarmee pakt de voormalig coureur van Scuderia Toro Rosso en Renault zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, terwijl McLaren voor het eerst sinds de Grand Prix van Australië in 2014 terugkeert op het podium. Destijds waren Jenson Button en Kevin Magnussen de podiumklanten voor het Britse team.