F3-coureurs geschorst vanwege deelname aan ander kampioenschap

Formule 3-coureurs Nikola Tsolov en Martinius Stenshorne hebben een opvallende straf ontvangen. In Imola moesten beide coureurs zich op donderdag al melden bij de stewards voor een opvallend vergrijp. Ze namen in de afgelopen weken deel aan andere races zonder dat te vermelden.

Tsolov en Stenshorne zaten in de afgelopen weken niet stil. Kersvers McLaren-junior Stenshorne nam deel aan het GB3-kampioenschap op het circuit van Silverstone en Tsolov verscheen aan de start van een ronde van de Eurocup-3 op het circuit van Spa-Francorchamps. In Imola stelden de stewards dat dit tegen de regels is, omdat ze geen toestemming hadden gevraagd aan de promotor en de FIA. Het is tegen de regels om deel te nemen aan een ander kampioenschap zonder toestemming, en daarom is Tsolov geschorst voor het F3-weekend in Spa en is Stenshorne geschorst voor het F3-weekend op Silverstone.