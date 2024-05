Verstappen heeft dubbele dienst: "Het is mijn vrije tijd"

Max Verstappen heeft dit weekend dubbele dienst. Hij rijdt de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola, en hij staat ook op de deelnemerslijst van de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Verstappen maakt zich hier niet druk over, en hij stelt dat hij zelf wel beslist hoe hij zijn vrije tijd doorbrengt.

Verstappen brengt in zijn vrije tijd uren door in de simulator. Zijn online avonturen zijn vaak te volgen via livestreams op het Twitchkanaal van Team Redline. Namens dat team zal Verstappen dit weekend ook in actie komen op de virtuele variant van de iconische Nürburgring. Hij zal zich vooral gaan focussen op zijn werkzaamheden in Imola, want daar wil hij gaan jagen op zijn vijfde zege van het seizoen.

Naar bed

Op de donderdag in Imola werd Verstappen gevraagd naar zijn dubbele programma. Hij stelt dat zijn simrace nog niet helemaal vast staat, en dat hij niet zo'n lange stint kan doen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb natuurlijk niet heel veel tijd. Alleen op zaterdagavond en zondagmorgen. Hoeveel tijd ik er aan kwijt ben? Het ligt er een beetje aan. Tussen de twee en vier uur, als ik het ga doen. Het ligt eraan hoe het uitkomt qua de tijden. Ik moet wel op tijd naar bed. Ik moet wel mijn uren slaap pakken om goed uitgerust aan de zondag te kunnen beginnen."

Professioneel

Verstappen geeft aan dat zijn simrace er niet voor zorgt dat hij minder aandacht heeft voor zijn werkzaamheden in Imola. Hij kruipt pas in zijn eigen tijd achter de simulator: "Je kan niet voor iedereen beslissen hoe ze hun zaterdagavond doorbrengen. Het is mijn vrije tijd en ik denk dat ik professioneel genoeg ben om zelf in te zien wat kan en wat niet kan. Ik heb tijdens de laatste paar raceweekenden ook gegamed. Maar daarover wordt niet gepraat. Omdat ik dat eerder niet heb aangehaald, en nu wel."