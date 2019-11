FIA wijst 34-jarige Silvia Bellot aan als wedstrijdleider Formule 2 en Formule 3

De Formule 2 en Formule 3 hebben een nieuwe wedstrijdleider gekregen voor het seizoen 2020. De pas 34-jarige Spaanse Silvia Bellot zal komend seizoen de taak op haar nemen en ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.

Bellot zal op meerdere vlakken historie schrijven. Ze zal de jongste wedstrijdleider van de FIA aller tijden zijn en tevens is ze de eerste vrouw die een dergelijke rol zal vervullen. Vanaf 2020 zal Bellot verantwoordelijk zijn voor het verloop van de raceweekenden, de veiligheid en het naleven van de reglementen bij zowel de Formule 2- als Formule 3-races.

Bellot is geen onbekende naam binnen de Formule 1 en de FIA. Sinds 2011 is ze een van de vaste stewards die geregeld door de autosportbond opgeroepen worden als steward voor de Formule 1-races. Zo was ze dat onder andere nog tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de race die door Max Verstappen gewonnen werd. De stewards speelden daarbij een grote rol, omdat ze tot lang na de race bezig waren met het bepalen of de Nederlander een straf moest krijgen.

Verder heeft Bellot ervaring als steward in de Formule 2 en Formule 3 (en voorlopers GP2 en GP3), het WTCC, het WRC, de DTM en de World Series by Renault. Tevens is ze lid en ambassadeur van de FIA Woman in Motorsport-commissie.