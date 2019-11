Afgelopen weekend bracht de Formule 1 in Sao Paulo een eerbetoon aan wijlen Ayrton Senna. In de Braziliaanse stad stonden een aantal demo-runs gepland, maar die van Caio Collet en Renault F1 ging niet zoals gepland.

Het Fan Festival in Brazilië stond geheel in het teken van Senna, die 25 jaar geleden in het harnas stierf na een crash tijdens de Grand Prix van San Marino. Ter ere van de Braziliaanse legende reden onder andere Emerson Fittipaldi en Felipe Massa in een Lotus en Toleman van de drievoudig wereldkampioen, terwijl Renault de Braziliaan Collet zijn eerste meters in een Formule 1-bolide liet maken.

De afloop van de run van Collet in de E20 was niet bepaald fraai te noemen. De coureur, die dit seizoen de vijfde positie bezet in de Formule Renault 2.0, eindigde na een kwart van een donut in de afzetting. De voorkant van zijn bolide liep daarbij schade op. Via Instagram reageerde Collet tegenover een fan op zijn onaangename eerste kennismaking met een F1-bolide. Hij stelde dat de banden te koud waren, maar dat hij zelf ook niet zoveel risico had moeten nemen bij het omkeren van de auto.