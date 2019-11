Lando Norris: "Ik heb altijd tegen Lewis Hamilton opgekeken"

Lando Norris heeft zijn bewondering voor landgenoot Lewis Hamilton uitgesproken. Dat deed de jonge Brit na afloop van de Amerikaanse Grand Prix, waar Hamilton kampioen werd.

Hamilton kwam in Austin uiteindelijk als tweede over de finish en dat was ruimschoots voldoende om de titel te winnen. Het was wereldtitel nummer 6 voor de Mercedes-coureur, die nu in vijf van de laatste zes seizoenen gekroond is tot wereldkampioen. De nog altijd pas 19-jarige Norris gaf toe dat hij vroeger fan was van Hamilton toen hij nog bij McLaren reed. Bij dat team debuteerde Norris dit jaar ook in de Formule 1.

"Sinds ik jong was, was hij altijd de man die ik bekeek. Dat is vanaf zes, zevenjarige leeftijd. Ik keek en steunde McLaren, en Lewis reed voor ze. Hij is een van de mannen tegen wie ik sindsdien opkijk en ik ben erg blij voor hem. Hij is de tweede coureur ooit die de zes bereikt. Alleen Schumacher heeft het ooit beter gedaan, dus ik denk dat hij bewezen heeft hoe goed hij is. Hij is een van de besten ooit."

'Sommige kampioenschappen waren makkelijker voor Hamilton'

Norris voegde eraan toe dat Hamilton in zijn succesreeks geholpen is door de kracht van Mercedes in het hybride-turbo-tijdperk, maar dat mag volgens hem niet ten koste gaan van zijn kwaliteiten. "Ik wil hier niet negatief over zijn, maar op een of andere manier zijn sommige kampioenschappen makkelijker gekomen dan andere titels."

"Andere kampioenschappen rijden met dezelfde auto en heb je verschillen tussen teams, waarbij je de afstelling voor de coureur verandert. In de Formule 1 zijn de verschillen veel groter. Hij heeft het extreem goed gedaan. Ik denk dat hij met uitzondering van een jaar ieder jaar zijn teamgenoot verslagen heeft in de Formule 1. Hij heeft zichzelf op die manier bewezen."

"Maar nogmaals, het is soms makkelijker geweest dan in andere klassen. Hij kwam bij McLaren en won bijna in zijn eerste seizoen. Voor mij is er geen kans dat ik in mijn eerste seizoen win. Hij heeft zichzelf altijd in de juiste positie geplaatst met de teams enzovoort. Daardoor heeft hij zes wereldtitels kunnen pakken."