Seidl: "Sainz en Norris zitten binnen tiende van een seconde van elkaar"

McLaren trok voorafgaand aan het seizoen twee nieuwe coureurs aan met Lando Norris en Carlos Sainz. Ondanks het verschil in gescoorde punten zijn de coureurs volgens teambaas Andreas Seidl enorm aan elkaar gewaagd.

In 2018 waren Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne nog de coureurs van McLaren, maar aan het eind van het seizoen werd van beide mannen afscheid genomen. Als een van de vervangers werd Sainz overgenomen van Renault, terwijl Norris juist promotie maakte uit het opleidingsprogramma van de Britten als de nummer 2 van het Formule 2-kampioenschap.

Het bleek een zeer goede zet geweest te zijn van McLaren, want voor het eerst sinds 2012 is het team op weg naar de vierde positie in het constructeurskampioenschap. Sainz en Norris maken een sterke indruk, maar vooral bij Sainz komt dat ook tot uiting in het kampioenschap. De Spanjaard heeft bijna twee keer zoveel punten verzameld als Norris, maar volgens Seidl vertelt dat niet het volledige verhaal.

"Als we een analyse maken van Lando en Carlos tot nu toe gedaan hebben dit seizoen in de kwalificaties en qua race pace, dan zitten ze binnen een tiende van een seconde van elkaar. Ze doen het allebei dus geweldig. Lando was in veel races ongelukkig met technische problemen, of zaken zoals in Japan dat hij pech heeft met een geblokkeerde brake duct, waardoor hij veel punten verloor."