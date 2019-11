Jan Lammers: "Alles rond verbouwingen loopt tot nu toe op schema"

De verbouwingen op Circuit Zandvoort zijn officieel afgetrapt nu het raceseizoen op het Noord-Hollandse circuit voorbij is. Volgens de sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix verloopt alles tot nu toe volgens schema.

De datum 4 november 2019 was door Circuit Zandvoort al in een vroeg stadium omcirkeld als de geplande begindatum van de verbouwingen. Die zijn noodzakelijk om het circuit gereed te maken voor de komst van de Formule 1, die tussen 1 en 3 mei 2020 te gast is in de kustplaats. Het was echter een tijd onzeker of er wel op de geplande datum begonnen kon worden met de verbouwingen door een tweetal rechtszaken.

De rechtbank oordeelde in beide gevallen in het voordeel van het circuit, waardoor de verbouwingen gisteren zijn begonnen. Tegenover Formule 1 verklaarde Lammers dat tot nu toe alles op schema verloopt voor het circuit. "Tot nu toe verloopt alles nog volgens schema. Er ligt ook niets stil. Alle ruis die je gehoord hebt, hoort bij het ondernemen zoals dat in 2019 gebruikelijk is."

Naast dat de komst van de Formule 1 leuk is voor de Nederlandse autosportfans, ziet Lammers nog een aantal andere voordelen heeft, zoals het feit dat er een aantal veranderingen doorgevoerd worden. "Dat heeft ons niet verbaasd. Velen denken dat het niet organiseren van een Grand Prix duurzamer is dan wel een Grand Prix organiseren. Maar feit is dat we zonder de race deze discussies en veranderingen niet hadden gehad."

Een van de veranderingen waar Lammers op doelt, is de verbouwing aan het spoor en het treinstation van Zandvoort. "Dat had er twintig jaar geleden al moeten zijn, maar zonder de Formule 1 was het er niet gekomen. De F1 heeft straks drie dagen profijt van het nieuwe station, maar op de andere 362 dagen profiteert Zandvoort ook. Dat geldt zeker op de mooie, zomerse dagen."