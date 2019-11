Rapport Verenigde Staten 2019: Foutloos optreden brengt Bottas zege in Austin

De kampioen van 2019 is gekroond: Lewis Hamilton had in de Verenigde Staten genoeg aan een tweede plaats om de titel veilig te stellen. Dat deed hij met een foutloze race, wat ook geldt voor winnaar Valtteri Bottas en nummer 3 Max Verstappen.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 2de: 9,5

77. Valtteri Bottas, 1ste: 10,0

Op de optredens van de Mercedes-coureurs in de VS was zeer weinig aan te merken. Valtteri Bottas zette in de kwalificatie en race geen stap verkeerd en pakte een welverdiende zege op het Circuit of the Americas, terwijl Hamilton er met een sterke strategie en een foutloos optreden een dubbelzege voor Mercedes van maakte. Bovendien bezweek de Brit niet onder de druk van het binnenhalen van het kampioenschap, wat hij met verve deed.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, uitgevallen: 6,0

16. Charles Leclerc, 4de: 7,0

Toeval of niet, in het weekend van het uitvaardigen van een technische aanwijzing ging het niet lekker bij Ferrari. In de kwalificatie was het tempo er nog wel redelijk, maar in de race zakte de Scuderia door het ijs. Vettel kon in de eerste ronde weinig uitrichten en verloor vijf posities, waarna hij door een gebroken achterwielophanging al na zeven ronden klaar was. Leclerc kon het tempo intussen gewoonweg niet volgen en werd bijna op een minuut gereden.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 5de: 8,0

33. Max Verstappen, 3de: 9,5

Ook op de race van Verstappen is eigenlijk niets aan te merken. De Nederlander werd derde in de VS. Dat had een tweede positie kunnen zijn als er in de laatste twee ronden geen gele vlag werd gezwaaid aan het eind van het achterste rechte stuk. Albon zag zijn race met een incident beginnen, maar hield zijn hoofd daarna koel en kwam met liefst drie pitstops terug naar de vijfde positie. Onderweg daar naartoe wist hij weer een aantal sterke inhaalacties te laten zien.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 6de: 9,0

27. Nico Hülkenberg, 9de: 7,5

Ricciardo legde in Texas voor het eerst sinds de Italiaanse Grand Prix weer beslag op de beste positie achter de top 3. Na een sterke start was hij op snelheid beide McLarens de baas en wist hij een mooie zesde positie in de wacht te slepen. Teamgenoot Hülkenberg zorgde met de negende plek voor wederom een dubbele puntenfinish voor Renault, dat desondanks geen punt inliep op McLaren.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 15de: 6,0

20. Kevin Magnussen, uitgevallen: 6,0

Het lek bij Haas F1 is nog steeds niet boven en het team heeft inmiddels de hoop opgegeven voor het huidige seizoen. De laatste races zullen dus draaien om overleven en het hopen op een puntje. Magnussen viel twee ronden voor het einde van de race uit met een geëxplodeerde rem, terwijl Grosjean de finish wel wist te halen. Met P15 wist hij alleen Gasly en Russell voor te blijven, waarbij Gasly zijn auto in de laatste ronden in de pits parkeerde...

McLaren

4. Lando Norris, 7de: 8,0

55. Carlos Sainz, 8ste: 7,5

Nadat er in Mexico niet gescoord werd, eindigde McLaren in de VS weer met beide auto's in de punten. Norris maakte een sterke indruk op het Circuit of the Americas en legde het uiteindelijk maar net af ten opzichte van Ricciardo. Wel rekende de jonge Brit in een rechtstreeks duel af met teamgenoot Sainz, die desondanks beslag wist te leggen op de achtste positie. Daardoor is het team weer een stap dichterbij de vierde positie in het kampioenschap.

Racing Point

11. Sergio Perez, 10de: 8,0

18. Lance Stroll, 13de: 6,5

Na een zeer sterk optreden tijdens zijn thuisrace in Mexico wist Perez ook in Mexico indruk te maken. Na een gedwongen start uit de pits eindigde de inhaalrace van de Racing Point-coureur op een tiende positie, ondanks een aanvaring met Kvyat in de laatste ronde. Stroll plaatste zich zowaar weer een keer voor Q2, maar in de race kon hij de strijd met zijn teamgenoot weer niet winnen. De dertiende positie aan de finish zla niet zijn waar de Canadees op hoopte.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 11de: 7,0

99. Antonio Giovinazzi, 14de: 6,0

De tweede seizoenshelft verloopt moeizaam voor Alfa Romeo en ook in de Verenigde Staten werden er geen punten gescoord. Raikkonen deed lang mee om de punten, maar strandde uiteindelijk op de twaalfde plaats. Dat werd P11 door de straf voor Kvyat. Giovinazzi kwam in de race toch wel weer wat tekort op de wereldkampioen van 2007 en werd veertiende, maar dat was genoeg om een contractverlenging af te dwingen.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 16de: 7,0

26. Daniil Kvyat, 12de: 5,5

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Zo luidt een bekend Nederlands gezegde, maar dat lijkt niet van toepassing op Kvyat. De Rus was net als in Mexico betrokken bij een incident in de laatste ronde, kreeg weer straf en verloor daardoor wéér zijn verzamelde punten. Gasly zat de hele race in de buurt van de punten, maar werd kort voor het einde van de race naar de pits gehaald om uit te vallen.

Williams

63. George Russell, 17de: 7,0

88. Robert Kubica, uitgevallen: 6,0

Russell kruipt dichter en dichter naar een clean sweep in de kwalificatie toe ten opzichte van teamgenoot Kubica. De stand is inmiddels 19-0, wat aangeeft hoe groot het verschil is tussen beide coureurs. De Brit deed zijn plicht door de race uit te rijden, maar meer dan P17 is simpelweg niet mogelijk in de Williams. Kubica haalde de finish niet: halverwege de race werd hij door het team naar de pits gehaald om daar uit te vallen.