Officieel: Alfa Romeo bevestigt Antonio Giovinazzi voor 2020

Antonio Giovinazzi zal ook in 2020 in de Formule 1 actief zijn. De Italiaan heeft contractverlenging gekregen bij Alfa Romeo, dat daardoor volgend seizoen met een onveranderde line up aan de start zal staan.

Dit seizoen maakte Giovinazzi zijn fulltime debuut in de Formule 1. In 2017 kwam hij al tot twee optredens voor Sauber, waar hij destijds in mocht vallen voor de geblesseerde Pascal Wehrlein. Mede door de samenwerking van de Zwitserse renstal met Alfa Romeo kreeg Giovinazzi dit jaar de kans om zijn talenten een heel seizoen tentoon te stellen als Formule 1-coureur.

In 2017 en 2018 reed hij weinig tot geen competitieve wedstrijden en dat was in de eerste fase van het seizoen goed te merken. Daar waar Kimi Raikkonen steevast punten wist te scoren, had Giovinazzi het lastig. In de tweede helft van het seizoen lukt het hem echter wel om de juiste vorm te vinden en sindsdien is hij in zowel de kwalificaties als de races redelijk gewaagd aan zijn ervaren teamgenoot. Desondanks staat de teller pas op vier punten.

Dat is echter genoeg geweest om Alfa Romeo te overtuigen hem ook in 2020 de kans te geven. "Ik ben erg blij dat ik in 2020 bij het team kan blijven. Ik ben dankbaar voor de enorme steun die ik in mijn eerste seizoen in de Formule 1 gekregen heb: iedereen in het team staat achter mij sinds ik bij het team kwam en ik kijk er zeer naar uit om onze reis voort te zetten", vertelde Giovinazzi over zijn contractverlenging.

"We hebben dit jaar veel geleerd en ik heb er vertrouwen in dat we volgend seizoen een grote stap vooruit kunnen zetten. Ik zal dan geen rookie meer zijn, dus er zijn voor mij geen excuses. Ik wil vanaf het begin van het seizoen competitief zijn en het team terugbetalen voor het vertrouwen dat ze in mij getoond hebben."