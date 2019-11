Helmut Marko wil duidelijkheid: "FIA moet opheldering geven over Ferrari-motor"

Helmut Marko eist duidelijkheid van de FIA over de motor van Ferrari. De afgelopen maanden zijn er steeds meer twijfels over de krachtbron gekomen, omdat de Scuderia een enorm voordeel lijkt te hebben qua vermogen in haar bolides.

Qua motorvermogen lijkt Ferrari dit jaar een enorme stap gezet te hebben. De Scuderia was in de eerste seizoenshelft op circuits als Bahrein en Canada, waar lange rechte stukken zijn, al sterk, maar sinds de zomerstop kunnen Charles Leclerc en Sebastian Vettel eigenlijk op alle circuits uit de voeten met de SF90. Vooral in de kwalificaties is het duo van Ferrari ijzersterk, met zes pole positions op rij.

De prestaties van de Ferrari-motor zorgen voor argwaan bij de concurrentie. Meerdere teams zouden de FIA om opheldering gevraagd hebben over de krachtbron, waarbij vermoed wordt dat er op een of andere manier vloeistof vanuit de intercooler de motor in wordt gelekt om de prestaties te verbeteren. Hoewel Marko zich niet wil uitlaten over de verdenkingen, wil hij wel duidelijkheid over de legaliteit van de krachtbron.

"De buitengewone prestatie-toename bij Ferrari is een ander verhaal. Ik zeg liever niets over de verdenkingen. Als je echter kijkt naar de stap die ze gezet hebben en hoe snel ze nu zijn... Het is opvallend dat een motor zoveel beter kan zijn dan de rest. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren, maar de FIA moet hierover duidelijkheid verschaffen", vertelde de Oostenrijker van Red Bull aan Motorsport-Total.com.

Tevredenheid bij Marko over motoren Honda

Red Bull wisselde dit seizoen zelf van motorleverancier: Renault werd na 12 jaar samenwerken aan de kant gezet voor een overstap naar Honda. Volgens Marko is er binnen het Oostenrijkse team grote tevredenheid over wat de Japanse leverancier geleverd heeft in 2019, want de adviseur en talentscout ziet dat Red Bull inmiddels in de races op het niveau van Mercedes zit.

"In de races zitten we op het niveau van Mercedes. We missen alleen een kwalificatie-modus. Honda heeft geleverd wat ze beloofd hadden. Misschien zelfs meer. Qua betrouwbaarheid hebben we helemaal geen problemen, want we hebben geen enkel defect in de motoren gehad. We zijn meer dan tevreden met de samenwerking. Wat er voor volgend jaar in de planning zit, stemt ons zeer tevreden."