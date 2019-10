FIA brengt wijzigingen aan in parc fermé en 'referentiespecificatie' voor 2021

De Formule 1 presenteerde vandaag de nieuwe sportieve, technische en financiële reglementen. Aan de sportieve reglementen is niet bijzonder veel gesleuteld, maar onder andere regels rond het parc fermé zijn wel aangepakt.

Een van de wijzigingen aan de sportieve reglementen is dat er nu een provisie is dat er tot wel 25 Grands Prix per jaar op de kalender kunnen komen te staan. Daar tegenover staat het vooruitzicht dat er overgeschakeld wordt naar een weekendformat van drie dagen. Hierdoor is het op donderdag minder hard nodig dat er personeel op het circuit rondloopt.

Ook op andere vlakken worden de monteurs en teamleden geholpen in hun werklast. De keuring van de auto's zal vanaf 2021 niet meer op donderdag, maar op vrijdagochtend gehouden worden. Daarbij moeten de auto's gekeurd worden in de specificatie die op zaterdag deel zal nemen aan de kwalificatie en op zondag aan de race. Wel mogen er tijdens VT1 en VT2 onderdelen getest worden, die dan voor de zaterdag weer van de auto gehaald moeten zijn.

Tevens zal het parc fermé langer duren dan momenteel het geval is. Vanaf nu mag er vanaf de start van de kwalificatie niets meer veranderd worden aan de afstelling van de auto, terwijl onderdelen ook niet zonder inlichting van de FIA vervangen mogen worden. Vanaf 2021 zal dat parc fermé al ingaan op het moment dat de coureurs de pits verlaten tijdens de derde vrije training.