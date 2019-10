Jenson Button: "GP Mexico een van beste races ooit van Hamilton"

Jenson Button is diep onder de indruk van de race die Lewis Hamilton in Mexico reed. De wereldkampioen van 2009 vindt dat de Mercedes-coureur een van zijn beste races ooit reed op weg naar de zege.

Niet geheel verwacht werd Hamilton zondag na de Mexicaanse Grand Prix afgevlagd als de winnaar. Ferrari en Red Bull Racing oogden het hele weekend sterker dan Mercedes, maar toch gingen de Zilverpijlen er met de zege vandoor. Hamilton pakte overwinning 83 door vroeg te stoppen en vervolgens zijn harde banden 47 ronden lang goed te houden. Button is daarvan onder de indruk.

"Wat een rit! Ik vind dat dit een van zijn beste races is. We kennen Lewis als een agressieve coureur die vecht voor overwinningen. Dit was echt een andere zege. Hij zorgde heel goed voor de auto en de banden, was consistent en klaarde uiteindelijk de klus", vertelde de Brit aan Sky Sports.

Brundle looft strategie en snelheid Mercedes

Martin Brundle legt de focus in zijn reactie op de race juist neer bij Mercedes. De commentator van de Britse zendgemachtigde vond dat Mercedes strategisch weer eens ijzersterk was, maar benadrukt ook dat de W10 in de race wel snel genoeg bleek om de strijd aan te gaan. Vooral Ferrari moet Mexico volgens Brundle beschouwen als een gemiste kans.

"Mercedes deed het vandaag geweldig. Ferrari en Red Bull verlaten het circuit met de gedachte dat ze een kans op de zege verloren hebben, en dat Mercedes deze gestolen heeft. Ze hadden goede snelheid en het is niet zo dat ze geluk hadden, maar ze waren scherp met hun strategie. Ook letten ze goed op de banden, beide coureurs waren snel en ik denk dat ze de zege uit de handen van Ferrari gegraaid hebben."