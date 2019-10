Masi ontkent dat Verstappen's commentaar in media invloed had op onderzoek

Michael Masi heeft bevestigd dat de uitspraken van Max Verstappen tijdens de persconferentie na de kwalificatie op zaterdag geen invloed hebben gehad op de keuze van de stewards om een onderzoek naar hem in te stellen.

Verstappen kreeg een gridstraf van drie plaatsen, nadat hij niet van zijn gas ging in de laatste bochten na de crash van Valtteri Bottas. De Nederlander stond eigenlijk op pole position, maar moest daardoor op zondag genoegen nemen met de vierde startpositie. Tijdens de persconferentie, toen er nog geen onderzoek naar hem liep, verklaarde Verstappen dat hij inderdaad niet van zijn gas was gegaan.

Masi stelt echter dat Verstappen 'honderd procent' ook onderzocht zou worden als hij die uitspraken niet had gedaan, omdat zijn opmerkingen kwamen nadat Masi het incident doorverwezen had naar de stewards. "Tegen de tijd dat ik het naar de stewards had gestuurd en dat ernaar gekeken moest worden, pas daarna kwamen de uitspraken van Max aan het licht", vertelde Masi aan GPToday.net.

Kabels LED-paneel kapot door crash Bottas

Verstappen kreeg een enkele gezwaaide gele vlag te zien, terwijl de LED-panelen niet geactiveerd werden. Masi bevestigde dat de crash van Bottas een aantal kabels doorsneed, waardoor de panelen niet aan gingen. "De gele vlaggen op ieder punt worden geopereerd door de marshals op dat punt. Zij hebben allemaal een paneel, dat geactiveerd wordt door op een knop te drukken."

"De safety car, rode vlag en virtual safety car worden door race control geopereerd. Deze moeten tegelijkertijd uitgaan naar alle punten op het circuit, dus dat doen wij. Valtteri's impact zorgde ervoor dat de kabel naar dat lichtpaneel doorgesneden werd. Op dat moment was er dus geen mogelijkheid dat de gele vlag op dat scherm te zien zou zijn."

Stewards opgehouden door meeting Renault/Toro Rosso

Masi voegde eraan toe dat de FIA meteen keek naar de auto's die niet afremden voor de gele vlag, maar het proces duurde langer dan normaal. De oorzaak: er was al een meeting bezig tussen de stewards, Renault en Toro Rosso over een unsafe release in de pits tijdens de kwalificatie. "Het belangrijkste was Valtteri's gezondheid, ervoor zorgen dat de medical car daar komt en te kijken dat hij oké was."

"We keken naar alle drie auto's die daar na Valtteri's incident waren. Dat waren Lewis, Sebastian en Max, en we hebben ze alle drie bekeken. Bij Lewis was dat behoorlijk eenvoudig, want er was geen gele vlag. De marshal deed het geweldig door de gele vlag redelijk snel tevoorschijn te halen, maar bij Lewis was die er nog niet. Wel bij Sebastian en Max."

"De stewards zaten in een meeting over de vermeende unsafe release tussen Toro Rosso en Renault, dus zij konden hem op dat moment nog niet op het matje roepen. Zodra die zitting voorbij was, deden ze dat wel. We moeten naar alle beschikbare informatie kijken om vast te stellen of een coureur de regels breekt of niet. In dit geval werd bepaald dat een van hen dat wel deed. De natuur van onze sport is dat je naar alles in zijn totaliteit kijkt en dat vergelijkt met verschillende dingen in het reglement."