Bottas geniet van gevecht voor derde plek: "Knap teruggevochten"

Het zag er na zijn crash op zaterdag en een rommelige openingsfase van de race, waarin Valtteri Bottas terugviel naar de zevende plek nou niet bepaald uit alsof hij kans maakte om op het podium te finishen. Na een touché met Max Verstappen in het Foro Sol-stadion, waarbij de Nederlander een lekke band opliep, belandde de Fin mede door een betere strategie dan Charles Leclerc en Alexander Albon en overtuigende inhaalacties op de beide McLarens een indrukwekkende derde plek.

Bottas verklaarde na afloop ook dat hij genoten had van zijn race: "Ja, echt wel en zeker als je bedenkt hoe het gisteren ging is dit een uitstekend resultaat. We hadden echt een goede pace, ook al was de start erg tricky, wisten we ons knap terug te vechten naar de derde plek. Ik denk ook niet dat er meer inzat."

Nadat Bottas een overtuigende start van het seizoen beleefde leek de Fin zijn goede vorm een beetje kwijt te zijn, maar de laatste races lijkt hij weer in een betere vorm te steken: "Ik voel me ook een stuk beter dan vorig jaar. Ik heb ook meer vertrouwen en voel me goed in de auto en ik kijk nu alweer uit naar volgende week."