Baalt Charles Leclerc van toegewezen pole? "P2 is hier goede plek om te starten"

Charles Leclerc start vandaag in Mexico voor de vijfde keer in zes races vanaf pole position, nadat Max Verstappen een gridstraf heeft gekregen. Het is echter maar de vraag of de Ferrari-coureur daar wel blij mee is.

Verstappen was de snelste coureur tijdens de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez, maar de coureur van Red Bull Racing kreeg na afloop een gridstraf van drie plaatsen. Hij was na de crash van Valtteri Bottas niet van zijn gas gegaan, terwijl er met gele vlaggen gezwaaid werd in de laatste bocht. Na onhandige opmerkingen in de persconferentie kwam er alsnog een onderzoek, waarna Verstappen gestraft werd.

Leclerc was oorspronkelijk de nummer 2 van de kwalificatie, maar erft nu dus de pole. Het is echter nog maar de vraag of de Monegask daar wel zo blij mee is: het circuit in Mexico-Stad heeft na de start een van de langste rechte stukken richting de eerste bocht. Ferrari heeft weliswaar een groot voordeel als het aankomt op topsnelheid, maar Leclerc kan nu geen gebruikmaken van de slipstream van anderen.

Dat is volgens hem echter wel bijzonder belangrijk in Mexico, zo vertelde hij nog tijdens de persconferentie. "Het rechte stuk naar bocht 1 is erg, erg lang. Dat is waarom ik blij was met de tweede startpositie. We hebben natuurlijk ook een voordeel qua snelheid op het rechte stuk in vergelijking met Red Bull, dus de tweede plaats is een goede plek om vanaf te starten."

Leclerc betwijfelt of Verstappen te pakken was

Verstappen was in de kwalificatie de enige coureur die onder de grens van 1 minuut en 15 seconden wist te duiken, wat hij zowel in zijn eerste als tweede ronde in Q3 deed. Leclerc bleef bij zijn eerste poging steken op een 1:15.0 en wist in zijn tweede run zijn tijd niet meer te verbeteren. Hij betwijfelt of het mogelijk was om zich voor de Nederlander te kwalificeren.

"Het is nooit onmogelijk, maar vandaag had ik het gevoel dat het extreem lastig zou worden. Ik was erg tevreden over mijn eerste run in Q3, maar desondanks lagen we nog een tiende achter. Ik denk niet dat ik veel dichterbij kon komen dan dat. In de tweede run probeerde ik iets meer voorkant op de auto te zetten, maar dat veroorzaakte in de laatste sector juist voor behoorlijk veel overstuur."

