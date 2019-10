BREAKING: Max Verstappen verliest pole position door gridstraf van drie plaatsen

Max Verstappen krijgt straf! De coureur van Red Bull Racing heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen, omdat hij aan het einde van Q3 niet van zijn gas ging voor gele vlaggen. Hij start daardoor zondag vanaf P4.

Zo'n twee uur na afloop van de kwalificatie moest Verstappen zich melden bij de wedstrijdleiding. Hij had zich daarvoor onhandig uitgelaten bij de persconferentie, waar hij vertelde gezien te hebben dat Valtteri Bottas in de laatste bocht gecrasht was en dat hij niet van zijn gas was gegaan in die bocht. Daardoor dook de Red Bull-coureur in zijn laatste ronde in Q3 nog onder zijn eigen snelste tijd.

Dat zette de stewards aan het denken en zij riepen Verstappen naar hun kantoortje voor opheldering over de zaak. Tevens keken ze naar beeldmateriaal en de telemetrie, waarin ze duidelijk zagen dat Verstappen volgas langs een gele vlag rijdt en geen vaart mindert. "De stewards hebben de coureur van auto 33 (Max Verstappen) en een vertegenwoordiger van het team gehoord en video-, audio- en telemetrie-bewijs bekeken", leest het statement van de stewards.

"Deze lieten duidelijk zien dat de coureur een tijd van betekenis wilde neerzetten en zijn vaart niet minderde in de relevante marshalsectos, wat in tegenstrijd is met Artikel 2.4.5.1 b van de Internationale Sportieve Code van de FIA is. Auto 33 gaf toe dat hij wist dat auto 77 (Valtteri Bottas) gecrasht was aan de linkerkant van de baan, maar dat hij niet wist dat er een gele vlag gezwaaid werd. Hij gaf ook toe geen snelheid te hebben geminderd in de gele sector."

"De stewards zagen in onboardbeelden van auto 33 dat de gezwaaide gele vlag duidelijk zichtbaar was en nadrukkelijk genoeg gezwaaid werd. De vorige coureur (auto 5) verminderde significant snelheid, zoals de reglementen voorschrijven. Met al het bewijs en de verklaring van de coureur in gedachte geven de stewards een straf van drie plaatsen op de grid bij de volgende race van de coureur en 2 strafpunten."