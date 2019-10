Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Mexico, dag 2

Vrijdag, 5.00 uur

Zoals gebruikelijk bij westerse overzeese races is de tweede nacht van huis de langste: vermoeidheid zorgt ervoor dat je goed slaapt na een vlucht, maar zodra het lichaam uitgerust is, nemen de natuurlijke ritmes het over. Vroeg gaan slapen - hoewel laat voor de lichamelijke klok - resulteert in een grillige slaap en het om 4.00 uur naar het plafond staren.

Mijn tweede nacht in Mexico is geen uitzondering en na vier uur geslapen te hebben, word ik wakker en staar ik naar het plafond. Ik besluit dus op te staan.

6.00 uur

Ik werk mijn mailbox bij en lees het nieuws - het is ten slotte 13.00 uur in Europa - om daarna de shuttle van 7.30 uur naar het circuit te pakken. Een voordeel van de vroege start is dat er relatief weinig verkeer is, waardoor de reis van 3 kilometer tien minuten kost, ongeveer de helft van de beste tijd van gisteren.

8.00 uur

Koffie bij McLaren, daarna fruit en taartjes in de mediakantine. Daarna is het tijd om me voor te bereiden op de podcast met de mannen van Viasat - het segment wordt op dinsdag uitgezonden en gaat over Renault's recente diskwalificatie, de reglementen voor 2021 en de aanhoudende saga rond de Grand Prix in Miami. Je kan de podcast terugvinden via een link op mijn Twitter-feed: @RacingLines.

9.30 uur

Ik hoor dat Liberty Sky een contract gegeven heeft voor de productie van een serie voor de 70ste verjaardag van de F1, die volgend jaar uitgezonden moet worden, en ik vraag aanvullende informatie. Ik zal jullie op de hoogte houden over wat iets fascinerends moet gaan worden, aangezien er duizenden uren met niet-vertoonde beelden in het archief van de F1 zitten.

12.00 uur

Hoewel ik altijd geniet van de persconferentie met de teambazen en overig teampersoneel op vrijdag, moet ik deze missen door een botsende interviewmogelijkheid: Alejandro Soberon, CEO van de promotors van de Mexicaanse Grand Prix, heeft een selecte groep media uitgenodigd om achtergrond te geven over het nieuwe driejarige contract, ondanks dat het evenement na een wisseling van de macht haar staatssteun verloor.

Het blijken 45 fascinerende minuten te zijn en na het horen van zijn visie begrijp ik volledig waarom zijn team vier jaar op rij de prijs voor beste F1-promotor gewonnen heeft. Als dit evenement een voorbode is, kan dat vijf op rij worden.

13.00 uur

Lunch - een aantal van de excellente taco's die in het 'paddockdorp' aangeboden worden, gevolgd door churros en een mangosorbetijsje - voordat ik naar Renault vertrek voor een briefing door Cyril Abiteboul, managing direct van het belaagde team.

Het is duidelijk dat het team geschokt is door het besluit en het doet hem pijn te vertellen dat het geautomatiseerde handremsysteem al meerdere jaren werd gebruikt, hoewel hij weigert een exacte periode te noemen.

15.30 uur

Terwijl ik wacht op de mediasessies na VT2 bespreek ik de sportieve meeting van gisteren met een bron, die mij toevertrouwt dat het belangrijkste gesprekspunt de straf van Charles Leclerc in Japan was, vooral de manier waarop die werd toegekend - nadat hij niet naar de pits kwam voor reparaties aan zijn beschadigde auto.

Deze bron zegt dat de terugkeer van de zwart-oranje vlag - gebruikt om een auto met mechanische problemen of los bodywork naar de pits te halen omdat het gevaar kan opleveren voor de concurrentie - een waarschijnlijke optie is. Het zou ook een visueel signaal voor coureurs zijn dat de FIA harder optreedt tegen onhandelbaar gedrag.

Het belangrijkste probleem is echter dat de F1 nu naar digitale vlaggen overgestapt is en de toevoeging van nog een vlag - de zwart-witte vlag keerde recent terug om coureurs te waarschuwen na gevaarlijk rijgedrag - zou kunnen leiden tot een te grote visuele belasting voor het besturingssysteem.

16.30 uur

Tijdens de mediasessie van Romain Grosjean geeft de Frans-Zwitserse coureur toe dat hij het nu verboden rembalanssysteem van Renault gebruikt heeft in zijn tijd bij Lotus - voordat Renault het team in handen kreeg. Aangezien hij nu al bijna vier jaar een Haas F1-coureur is, zou dat betekenen dat het systeem in ieder geval in 2015 al in de auto zat.

17.30 uur

Mario Isola, hoofd autosport van Pirelli, bevestigt dat de bandenwarmers blijven, ondanks de veelvuldig genoemde plannen om ze te verbannen zodra de F1 in 2021 naar 18-inch banden overstapt - hij voegt toe dat het een tijdelijke maatregel is voor twee jaar, terwijl de sport grip probeert te krijgen (sorry) op de veranderende technische en sportieve reglementen voor 2021.

19.00 uur

Ik pak in, waarna ik naar de mediashuttle ga en richting de lucha libre-wedstrijd - een vorm van Mexicaans worstelen - vertrek. Daarvoor ben ik uitgenodigd door de promotors. Het belooft een leuke avond te worden en morgen zal ik een analyse ervan verzorgen.