Milieuorganisaties verdenken Circuit Zandvoort van illegaal egaliseren duinen

Wederom hebben milieuorganisaties zich laten horen over de verbouwingen op Circuit Zandvoort. Zij verdenken het circuit ervan dat er illegaal en zonder vergunningen duinen geëgaliseerd worden om er tribunes te kunnen bouwen.

De milieuclubs in kwestie zijn Stichting Duinbehoud en stichting Rust bij de Kust. Zij hebben een handhavingsverzoek neergelegd bij de provincie Noord-Holland en eisen dat de provincie ervoor zorgt dat de werkzaamheden stilleggen. Daar hebben ze volgens het Algemeen Dagblad weinig vertrouwen in. Circuit Zandvoort ontkent intussen tegenover de krant dat er illegaal duinen geëgaliseerd worden.

Simon Keijzer van de organisatie van de Nederlandse Grand Prix stelt dat er slechts hopen zand verplaatst worden. Hij geeft wel toe dat er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. "De foto die deze organisaties verspreiden, is van de locatie die wordt gedoogd. Zijn dat duinen? Je kunt iedere hoop zand wel een duin noemen", vertelde Keijzer aan het AD, die tevens aangeeft dat de vergunning eraan zit te komen.

Intussen maakt Rust bij de Kust zich zorgen over de situatie in Zandvoort. Woordvoerder Karel van Broekhoven stelt dat het provinciebestuur over zich heen laat lopen door het circuit en dat een gang naar de rechter daardoor zinloos is. Ook stelt hij dat de Formule 1 in mei hoogstwaarschijnlijk gewoon naar Nederland komt. "De kans dat de Formule 1 doorgaat is groot, Er is een enorme bereidheid om het circuit te steunen."

Komende week kan een heel belangrijke worden voor Circuit Zandvoort. Dinsdag zal de rechter uitspraak doen in de rechtszaak die de milieuclubs hebben aangespannen om het doen van werkzaamheden zonder vergunning. Maandag begint ook een nieuwe rechtszaak tegen het circuit. Deze heeft betrekking op de stikstofuitstoot die de werkzaamheden aan het circuit met zich mee zullen brengen.