Lance Stroll heeft zichzelf en Racing Point geen dienst bewezen. De Canadees crashte in de laatste bocht en bezorgde het team daardoor flinke reparatiewerkzaamheden.

Stroll stond op het moment van zijn crash achtste en was bezig met een goede verbetering van zijn snelste rondetijd. Bij het uitkomen van het station en het ingaan van de laatste bocht ging hij echter de fout in. Hij kwam te laat van de kerbstones af, waarna de achterzijde begon te glijden en Stroll stuurloos de omheining in gleed. Hij kon op eigen kracht zijn auto terugrijden naar de pits, maar desondanks was er toch een rode vlag nodig.