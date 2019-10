Lando Norris: "Ik was op Suzuka te vriendelijk voor Albon na botsing"

Lando Norris reageerde na de Japanse Grand Prix laconiek op zijn aanvaring met Alexander Albon, maar na het bekijken van de beelden heeft de McLaren-coureur zijn mening erover bijgesteld.

Albon startte matig in Japan en viel terug tot achter beide McLarens. Vroeg in de race wilde de Red Bull-coureur een inhaalactie inzetten op Norris, wat hij deed in de laatste chicane. Van grote afstand zette hij zijn bolide naast die van de Brit, wat de McLaren-coureur verraste. Norris ging daardoor van de baan, terwijl Albon een plekje opschoof. De Britse Thai kreeg tevens geen straf voor het incident.

Norris zag na de race op Suzuka geen problemen in de inhaalactie van Albon. "Dit is zoals het hoort te zijn. Hij koos voor de binnenkant en maakte de actie, dus dat heeft hij goed gedaan." Na het weekend ging Norris echter met meer aandacht naar het incident kijken en in Mexico liet hij weten zijn mening bijgesteld te hebben. Hij verklaarde tegenover onder andere GPToday.net dat hij te vriendelijk was geweest tegenover Albon.

"Ik zou die ronde gaan stoppen, dus ik hoopte eigenlijk dat hij me niet zou inhalen. Ik dacht ook dat ik een redelijk gat richting hem had. Toen ik de bocht instuurde, was hij daar ineens. Hij zat de hele tijd compleet in een blinde vlek voor mij. Na de race wist ik niet dat we elkaar geraakt hadden. Iedereen bleef me vragen over het contact met Albon, en ik bleef vertellen dat er geen contact was!"

"Toen ik daarna de video bekeek, zag het er redelijk anders uit dan hoe het voelde vanuit de cockpit. Er was contact en hij kwam wat op het groene. Misschien was ik te vriendelijk in wat ik over hem zei. Hij zat op het randje. Als ik nog zou racen... het zat verweven met dat ik een probleem had en de bocht misschien helemaal niet zou halen. Maar ik werd door hem van de baan gedrukt, en zo gaat het. Als het opnieuw gebeurt, zal ik misschien een andere mening hebben."