Max Verstappen: "Alleen kans in de kwalificatie als we weer supersetup vinden"

Max Verstappen denkt niet dat hij in Mexico mee kan doen om de pole position. De Red Bull Racing-coureur verwacht dat hij daarvoor een supersetup zal moeten vinden, maar zijn kansen voor de race ziet hij rooskleuriger in.

De afgelopen twee jaar was Verstappen de winnaar op het Autodromo Hermanos Rodriguez, dit weekend het decor van race 18 van het Formule 1-seizoen 2019. Afgaande op de rest van het seizoen lijkt het onwaarschijnlijk dat de Nederlander een grote rol gaat spelen om de zege, maar zelf ziet hij vooral de kwalificatie als een heikel punt. Tegenover onder andere GPToday.net verklaarde Verstappen dat Ferrari een maatje te groot is.

"Ik heb persoonlijk geen idee hoe goed we het gaan doen. Dat is nog even afwachten. Ik denk echter niet dat we in de kwalificatie een kans hebben tegenover Ferrari. In de race denk ik dat we iets meer kans maken dan in de kwalificatie, tenzij we weer een supersetup vinden ten opzichte van de rest. Als je echter kijkt naar hoe de auto het hele jaar heeft gepresteerd, wordt het gewoon wat lastiger."

Verstappen realistisch: 'Komen tekort'

Sinds de vorige Grand Prix in Japan maakt Verstappen geen kans meer op het kampioenschap. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar ziet dat Red Bull momenteel tekort komt op de concurrentie. "Ik doe niet meer mee om het kampioenschap, dus wat dat betreft is het niet interessant. Ik probeer natuurlijk wel altijd het beste eruit te halen en te winnen, maar op dit moment komen we gewoon tekort."

"We moeten gewoon hard blijven werken om het gat te dichten, maar dat is natuurlijk niet makkelijk. Hoe ik er iets positiefs van kan maken? Dat weet ik niet, ik ben gewoon realistisch. Op dit moment loopt het gewoon niet zoals wij willen, want we willen meedoen om de overwinning. We blijven natuurlijk positief, maar je moet ook realistisch zijn. Het belangrijkste is dat je wel kan reflecteren en het kan toegeven als het niet goed genoeg is."