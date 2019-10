Kubica 'weet niet 100 procent zeker' wat plannen voor 2020 zijn

Robert Kubica kan nog niets uit de doeken doen over zijn toekomst in de autosport. Vast staat dat hij na dit seizoen vertrekt bij Williams, maar de Pool weet nog niet honderd procent zeker waar zijn toekomst wel ligt.

Na acht jaar afwezigheid keerde Kubica dit jaar terug in de Formule 1 bij Williams. Makkelijk heeft hij het daar niet: de enkelvoudig Grand Prix-winnaar heeft het lastig en moet bovendien om zien te gaan met een bolide die veruit de langzaamste van allemaal is. In de aanloop naar Singapore kondigde Kubica aan dat hij na het lopende seizoen gaat vertrekken bij het Britse team.

De kansen op een racezitje in de Formule 1 lijken klein voor Kubica, die wel de steun van oliemaatschappij PKN Orlen heeft. Er wordt gesproken over een mogelijke rol als reservecoureur bij Haas F1, dat de sponsormiljoenen van Orlen goed zou kunnen gebruiken. Bij een sponsorevenement durfde Kubica tegenover Poolse media echter geen uitspraken te doen over zijn toekomst.

"Er zijn wat gesprekken onderweg. Het is niet zo dat ik niets wil of kan zeggen. Ik heb alleen geleerd dat het beter is om niets te zeggen als je het niet helemaal zeker weet. Ik heb in situaties gezeten waarbij dingen 30 minuten voor een aankondiging veranderden, maar mijn doel voor 2020 is niet anders. Ik wil racen en ik zou verrast zijn als ik nergens race. Daar zet ik mijn geld niet op in."

'Negatieve reacties overschaduwen positieve berichten'

Kubica is naar eigen zeggen geslaagd in het realiseren van zijn doel door te bewijzen dat hij met zijn armblessure terug kon keren in de Formule 1, maar hij geeft toe dat 2019 lastig was. "Helaas overschaduwden de negatieve berichten veel van de positieve dingen. Het was absoluut niet het seizoen dat ik wilde, maar alleen het terugkeren was al iets speciaals. Nu moet ik nieuwe doelen voor mezelf uitzetten."