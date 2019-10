Bleekemolen twijfelt: "Weet echt niet of Zandvoort het gaat halen"

Over iets meer dan een half jaar komt de Formule 1 weer naar Zandvoort voor de Formule 1. Er moet echter nog veel gebeuren aan het circuit en Michael Bleekemolen twijfelt of alles wel op tijd af is.

In mei maakte de Formule 1 bekend dat het na 35 jaar afwezigheid terugkeert in Nederland. Net als in de jaren tot 1985 zal Circuit Zandvoort de gastheer zijn van de Nederlandse Grand Prix, maar het gaat nog een race tegen de klok worden om het circuit op tijd gereed te krijgen voor de race. Er moeten nog de nodige verbouwingen plaatsvinden voordat er daadwerkelijk geracet kan worden.

Op dit moment is men op Zandvoort al begonnen aan het afgraven van een geluidswal, iets wat op tegenstand van verschillende milieuorganisaties kan rekenen. Daarnaast zullen onder andere het pitcomplex en de paddock onder handen genomen worden, moet het circuit op een aantal plaatsen verbreed worden en zal de Arie Luyendijk bocht voorzien worden van een banking van liefst 18 graden, terwijl er ook nog een groot aantal (tijdelijke) tribunes gebouwd moeten worden.

'Olympische' klus om Zandvoort op tijd klaar te hebben

De organisatie van een Grand Prix is hoe dan ook een enorme klus, maar er moet in Zandvoort dus nog een hoop gebeuren voordat de Grand Prix daadwerkelijk verreden kan worden. De tegenwerking van de milieuorganisaties maakt het leven van het circuit en de organisatie niet makkelijker. Bleekemolen ziet dat de race prestigieus is, maar hij betwijfelt of alles op tijd af is.

"Half Nederland ziet dat het uniek is dat zo’n evenement naar ons land komt. De prins ziet het als de kroon op zijn werk. Het is net geen Olympische Spelen, maar je staat wel wereldwijd op de kaart. De organisatie is zeker een Olympische inspanning. Ik benijd het circuit niet. Het is zóveel werk. Gaan ze het halen? Gaat de Grand Prix door? Ik weet het echt niet", vertelde de voormalig Formule 1-coureur aan het AD.