O'Ward uit Red Bull-programma gezet, mogelijk in beeld bij McLaren SP

Het avontuur bij Red Bull zit er definitief op voor Patricio O'Ward. De samenwerking is opgezegd, zodat de Mexicaan zich kan gaan richten op kansen in de IndyCar Series.

O'Ward voegde zich na een aantal sterke optredens in de IndyCar bij het opleidingsprogramma van Red Bull. De Oostenrijkse energiedrankjesgigant liet hem in Oostenrijk een weekend in de Formule 2 rijden, waarna hij zijn carrière in Japan vervolgde. Hij ging in de Super Formula rijden als vervanger van Daniel Ticktum, die vanwege tegenvallende resultaten uit het programma gezet werd.

Afgelopen week werd echter bekend dat O'Ward zijn plekje in de Super Formula voor de laatste race moet afstaan aan een volgende Red Bull Junior, namelijk Juri Vips. Nu is dus ook duidelijk dat hij het Red Bull-programma gaat verlaten. O'Ward vertelde aan Racer.com dat die keuze ingegeven was door twee factoren: het ontbreken van punten voor zijn superlicentie en de kans op een zitje in de IndyCar.

'FIA zette ons voor blok met superlicentie'

"De FIA zette ons beiden voor een blok. Eerlijk gezegd moet ik ergens rijden waar ik geld verdien en dat was niet de F2. Als ik de F1 niet haal, dan wil ik in de IndyCar zitten. Dr. Marko noemt mij 'Potato' en hij belde me eerder op en zei: 'Potato, het is lastig omdat je geen punten voor de superlicentie hebt'. Er was geen scenario dat mij die punten wel zou geven, en zonder superlicentie kan ik niets. Dat is de reden dat ik gehaald werd, maar daarna ging alles bergafwaarts."

"Ik heb geleerd dat racen niet altijd een fijne sport is en ik ben Red Bull dankbaar voor de kans", vervolgt O'Ward. "Het liet me zien wat voor persoon Dr. Marko is en waarom hij zoveel succes heeft. Veel respect voor hem en het hele team. Hij gaf om mijn toekomst en dat betekent veel. Het verliep niet zoals verwacht, maar hij gaf om mijn toekomst en dat is erg cool."

In hetzelfde gesprek gaf O'Ward aan dat hij zijn focus weer bij de IndyCar legt. Een team dat nog op zoek is naar coureurs voor 2020 is het nieuwe Arrow McLaren SP. Zij zijn mogelijk geïnteresseerd in de diensten van de Mexicaan. In april ontbeten Zak Brown en O'Ward samen in Long Beach, terwijl het team beide stoeltjes voor het nieuwe seizoen nog moet vullen.