Max Verstappen: "Weten wat Honda doet voor 2020 en het ziet er goed uit"

Max Verstappen hoopt in 2020 voor het eerst echt voor de wereldtitel te kunnen gaan. Volgens de Red Bull-coureur is bekend wat Honda gaat leveren en wordt er al druk gewerkt aan het volgende seizoen.

Voorafgaand aan het seizoen 2019 was eigenlijk al bekend dat Red Bull een overgangsjaar in zou gaan. Het team wisselde na 2018 van motorleverancier, waarbij Renault vervangen werd door Honda. Hoewel er eigenlijk niet echt successen verwacht werden van de combinatie, bleek deze in de races voor de zomerstop behoorlijk competitief te zijn. In Oostenrijk en Duitsland weren er zelfs twee zeges, in Hongarije een pole position.

Verstappen zorgde voor deze heugelijke feiten, maar in de tweede seizoenshelft loopt het nog niet zoals gehoopt bij het Oostenrijkse team. Mercedes en Ferrari lijken zich sneller te ontwikkelen, zowel qua chassis als (in het geval van Ferrari) qua krachtbron. Bij de lancering van zijn nieuwe horloge verklaarde Verstappen dan ook dat het bij Red Bull én Honda beter moet om in 2020 mee te doen om de titel.

"Ik denk dat heel veel mensen al bezig zijn voor volgend jaar. Dit seizoen is er niet zoveel meer te halen in het kampioenschap. Realistisch gezien kunnen we nog derde worden. Als team worden we hoe dan ook derde. We weten al wat we van Honda gaan krijgen volgend jaar. Dat is goed, en dan moeten wij nog te weten komen waar we dit jaar fouten gemaakt hebben, zodat we die volgend jaar verholpen hebben."

Verstappen wil zorgen voor Nederlands feestje op Zandvoort

Verstappen zal in 2020 ook voor het eerst in Nederland een Grand Prix rijden. De Nederlander met Belgische moeder zal echter niet voor het eerst voor een groot Nederlands publiek rijden: dat heeft hij de afgelopen jaren in Oostenrijk en België ook gedaan. In Oostenrijk leverde dat de grootste successen op en hij hoopt dan ook op Zandvoort voor een Nederlands feestje te kunnen zorgen.

"Het is een mooie motivatie, zeker als het tijdens de wedstrijd ook goed gaat. Op de Red Bull Ring een slechte start, maar op een gegeven moment zie je iedereen losgaan als je mensen in begint te halen. Als je zoiets ook op Zandvoort voor elkaar kan krijgen, dan is dat natuurlijk geweldig."